Poleti v Nuk: od šansona do rapa, od uveljavljenih imen do manj znanih izvajalcev

Festival glasbeno-gledaliških poletnih večerov

30. junij 2018 ob 12:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Narodna in univerzitetna knjižnica s prihodom poletja znova odpira vrata svojega atrija, ki bo v naslednjih tednih prizorišče različnega kulturnega dogajanja. V goste so povabili nekaj dobro znanih izvajalcev, velik poudarek pa dali predvsem podpori mladim, še neuveljavljenim imenom.

Kot pravijo v Kulturno-umetniškem društvu Arhiteka, ki dogodek organizira, želijo namreč s festivalom Poleti v Nuk ponuditi možnost udejstvovanja novim generacijam umetnikov, ki v današnjem času težko najdejo prostor, kjer bi bili deležni celostne podpore.

Poleti v Nuk zvečer odpira nastop etno bande Poseben gušt, do 21. julija pa se bodo v atriju odvili različni glasbeno-gledališki dogodki. Trije festivalski tedni so vsebinsko zaokroženi s sedmimi tematskimi sklopi, vsakemu pa je namenjen en dan v tednu.

Podrobnejši program festivala najdete tukaj.



Program obsega različne glasbene zvrsti in druga umetnostna področja. Nedelje so rezervirane za mlade ustvarjalce, ponedeljek je posvečen šansonskemu kabaretu, torkove večere bodo zavzeli kantavtorji, v sredo se bo atrij preobrazil v gledališče, glasba svetov bo na sporedu v četrtek, petek je rezerviran za tematski sklop Glas pri nas, teden pa bo zaokrožila sobotna posebna izdaja.

Med mladimi ustvarjalci se bodo predstavili Zala Smolnikar s spremljevalno skupino, štiričlanska skupina iz predmestja Ljubljane Strip, ki jo sestavljajo Klemen Lampret, Timotej Jerman, Anže Erjavec in Klemen Kogovšek, ter z avtorskimi skladbami o življenju in ljubezni Primož Križaj.

Od uveljavljenih gostov bo na oder stopila Svetlana Makarovič z gosti, s katerimi bo ponudila šansonski kabaret Kdor gleda ljudi skozi mačje oči. Prisluhniti bo mogoče tudi šansonskemu kabaretu Grand Pok, ki prepleta kabaret, pesmi iz muzikalov in prvine klovnovskega gledališča, ter izvedbi omenjene zvrsti Kaye Tokuhisa z gosti.

Ob kantavtorskih večerih bodo obiskovalci prisluhnili Adiju Smolarju, Jerneju Dirnbeku in Davorju Klariču, ki sta nastop naslovila Z muziko o vinu in ljubezni (in o vsem, kar spada zraven ...), ter v zadnjem festivalskem tednu istrskemu kantavtorju Rudiju Bučarju.

Sreda je dan za gledališče

Glasbene večere v atriju Nuka bodo v sredo povezale igrano-plesna avtorska predstava Kamniti čevlji v režiji Anje Mejač, monodrama Devetsto Kristiana Koželja, ki govori o genialnem džezpianistu Dannyju Boodmanu T. D. Lemonu, ter poetična monodrama Toma Vebra Realizem je rezerviran za klovne.

Festival se bo poslovil z Leo Sirk

Glasbo svetov bodo izvajali kvartet Mascara, zasedba Ira Roma in etnorockovska skupina Aritmija. V petek pa bodo nastopili Zlatko, Boštjan Nipič - Nipke in Rok Terkaj - Trkaj. Sobotna posebna izdaja bo v Nuk pripeljala skupini Brest in Patetico ter primorsko glasbenico Leo Sirk, ki bo peto izdajo festivala tudi zaključila.

M. K.