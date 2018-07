Poletje prinese čakalne vrste tudi v knjižnice. Katere knjige so najbolj zaželene letos?

Najprimernejši čas za predajanje bralnim užitkom

29. julij 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Knjižnici Otona Župančiča, torej v največji enoti Mestne knjižnice Ljubljana, je bilo denimo v petek dopoldne v čakalni vrsti za Pogodbo, kriminalko Mojce Širok, 34 bralcev, vendar jim je tam na voljo kar 16 izvodov, kar pomeni, da na vsak izposojeni izvod povprečno čakata dva bralca.

Čakajočih na izposojene izvode v drugih enotah je od dva pa do 17, trenutno pa je bil en izvod Pogodbe v mreži Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) celo prost, in sicer v nekoliko odmaknjeni Knjižnici Horjul. "Lahko bi dejali, da večja ko je enota, več ima izvodov gradivo, posledično pa tudi več obiskovalcev in potencialnih bralcev bolj iskanih naslovov," je povedal Aleš Klemen iz MKL-ja.

Tako kot prejšnja leta so tudi letos knjižnične police med počitnicami skorajda napol prazne. V MKL-ju je izposoja v obdobju od 25. junija do 17. julija v primerjavi s pomladjo narasla za 35 odstotkov. Porast izposoje gradiva, zlasti leposlovja, opažajo tudi drugje.

Slovenski kriminalki in biografije

To poletje je ob z modro ptico nagrajeni knjigi Mojce Širok veliko povpraševanje tudi po kriminalki Jezero Tadeja Goloba. Ta se sicer na seznamu najbolj izposojanih knjig pojavlja še z biografijo Milene Zupančič Kot bi Luna padla na Zemljo, med bralci pa ostajajo priljubljene tudi njegove biografije Gorana Dragića, Petra Vilfana, Alenke Bratušek in Petra Čeferina.

Prav tako je veliko povpraševanje po romanih, ki so bili nominirani za nagrado kresnik, še posebej pa seveda za nagrajeni roman Draga Jančarja, naslovljen In ljubezen tudi. Med priljubljenimi slovenskimi avtorji, ki jih izpostavljajo v Mestni knjižnici Kranj, pa so še Ivana Djilas (Hiša), Ivan Sivec (vsa zadnja dela), Goran Vojnović (Figa) in Feri Lainšček (Češnjev cvet, Ki jo je megla prinesla).

Kriminalke s hladnega severa

Z vročimi dnevi se poveča tudi izposoja skandinavskih kriminalk. Še vedno so priljubljeni Jo Nesbo, Jussi Adler-Olsen, Camilla Läckberg, Henning Mankell, Liza Marklund, trilogija Millennium Stiega Larssona in njeni nadaljevanji Davida Lagercrantza, tu so še James Patterson, Agatha Christie, Harlan Coben, Paula Hawking in pa J. K. Rowling, ki se je kot Robert Galbraith prelevila še v zelo uspešno pisateljico za odrasle bralce.

Ljubezenski in erotični romani za na plažo

Med najbolj izposojanimi knjigami se poleti znajdejo tudi erotični romani, žanr, ki ga je pred nekaj leti obudila ameriška pisateljica E. L. James, ter lahkotnejši in hitreje berljivi ljubezenski romani, med katerimi prevladujejo Nicholas Sparks, Kathleen E. Woodiwiss, Susan Elizabeth Phillips, Julie Garwood, Jojo Moyes in Sandra Brown.

V poletni knjižni malhi so prisotna tudi dela drugih avtorjev mednarodnih uspešnic, gre za imena, kot so Jonas Jonasson, Haruki Murakami s svojimi starimi in novimi naslovi, Dan Brown, Kluun, Gillian Flynn, Liane Moriarty, Ken Follett in Arto Paasilinna.

Zelo zaželene so tudi knjige Mileva Einstein, teorija žalosti Slavenke Drakulić, Triglavske poti Sama Ruglja, Šesto izumrtje: nenaravna zgodovina Elizabeth Kolbert, Narava zdravi in popravi: zakaj narava pripomore, da smo srečnejši, ustvarjalnejši in bolj zdravi Florence Williams in 12 pravil za življenje: protistrup za kaos Jordan B. Peterson.

Harry Potter še zmeraj trdno na prestolu

Čeprav je od nastanka niza knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling in sage Somrak Stephenie Mayer minilo že kar nekaj let, so te knjige med mladostniki še vedno zelo priljubljene v poletnem času, ugotavljajo knjižničarji.

Med najpopularnejšimi naslovi so še dela avtorice Sally Rippin (niz romanov Brina Brihta), Patricka Nessa (Sedem minut čez polnoč), Joachima Friedricha (z zbirkama 4 1/2 prijatelji in Armada X), Ricka Riordana (zbirka Percy Jackson in Olimpijci) ter Dereka Landyja (Kostja Veselko).

Makarovičeva in Muckova za mlade

Svetlana Makarovič je še vedno med najbolj priljubljenimi med najmlajšimi bralci, nekoliko starejšimi pa Desa Muck. Radi posegajo tudi po knjigah Roalda Dahla, Vinka Möderndorferja, Primoža Suhodolčana in Mihe Mateta. Nekateri mladi bralci pa se že pripravljajo na šolske obveznosti in si izposojajo knjige za domače branje, bralno značko in celo Cankarjevo tekmovanje.

Zaželeni tudi raznoliki vodniki

Sicer pa pri izposoji strokovnega gradiva v MKL-ju prednjači gradivo za pripravo na izpite o poznavanju cestnoprometnih predpisov, vsi izvodi naslova Dober voznik bom so nenehno izposojeni. Poleti v vseh knjižnicah naglo naraste tudi izposoja turističnih in gorskih vodnikov po Sloveniji in tujini ter zemljevidov. Še posebej iskani so izletniški in kolesarski vodniki po Sloveniji.

... in absolutna rekorderka

Knjiga Milene Miklavčič, naslovljena Ogenj, rit in kače niso za igrače, pa tudi letos ostaja absolutna rekorderka. Zanjo so vse od izida 2013 potrebne rezervacije, uspešnica je lani že dobila nadaljevanje.

P. G.