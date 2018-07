Poletje v Tivoliju z glasbo in filmi zavzema mestni park v prestolnici

Julijski večeri med Gradom Tivoli in Ustvarjalnim centrom Švicarija

3. julij 2018 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Večeri sodobne in kantavtorske glasbe, umetniški dogodki in vodstva ter filmski cikel, katerih rdeča nit je vzpostavljanje mostov med posameznikom in skupnostjo ter skupnostjo, umetnostjo in naravo, bodo do zadnjega dne tega meseca ujeti med Grad Tivoli in Ustvarjalni center Švicarija.

Z drevišnjim, uvodnim koncertom se začenjajo torkovi glasbeni večeri, rezervirani za kantavtorje, medtem ko bodo četrtki rezervirani za sodobno glasbo.

Mednarodna četverica kantavtorjev

Kot prvi bo drevi ob 19. uri nastopil Daniel Vezoja, torej "Brežičan, ki ga navdihuje glasba iz delte Mississippija in Memphisa". Naslednje tri torke se bodo zvrstili koncerti Italijana Enrica Cippolinija (spremljal ga bo violinist Fabio Cremonini), pevca in kitarista iz Buj Vladimirja Kuzmana, ki je napisal glasbo za film Norega se metek ogne in zanjo prejel nagrado za najboljšega kantavtorja hrvaškega HGF Demo Festivala, ter Jakoba Kobala, avtorja ene najbolj predvajanih skladb na Valu 202 v lanskem letu.

Za izbor kantavtorjev je poskrbel Rok Košir in kot so pri Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC), ki deluje v Gradu Tivoli, zapisali v sporočilu, te večere organizirajo v sodelovanju s Pinelino dnevno sobo.

Performans bo zavzel Plečnikov avditorij

Zadnji julijski torek bo Plečnikov avditorij prizorišče performansa Songi III/XII, gibalno-slikovno-zvočnih kompozicij, ki so "most med umetnostjo in naravo, saj v obliki umetniške intervencije odpirajo dojemljivost za tisto, kar je v naravi prisotno, a morda ni vidno," so zapisali pri MGLC-ju. Avtorica performansa je Mala Kline, ustvarila ga je s Petro Veber ter v sodelovanju s Pekinpah in 0090 Antwerpen.

Zveneča nekonvencionalnost sodobnosti

Julijski četrtkovi večeri bodo veliko dvorano Švicarije napolnili s koncerti sodobne glasbe, ki jih organizirajo v sodelovanju z Radiem Študent. Kot so zapisali v napovedi, se bodo z glasbo, ki sega od elektronskih do povsem hibridnih usmeritev, temelječih tako na reciklaži kot na virtuozni avtorski inovaciji, predstavili domači ustvarjalci in zasedbe, ki veljajo za pomembnejše aktualne predstavnike nekonvencionalnih žanrov sodobnih godb.

Kot prvi bo nastopil Luka Prinčič, sicer veteran slovenske elektronske scene in multimedijski umetnik, za katerega je značilno združevanje različnih izrazov. Prihodnji četrtek, 12. julija, bo Švicarijo zajel žanrsko neopredeljen zvočni kolaž raznolikih virov in bogatih odtenkov, ki vijuga med eksperimentalno elektroniko, dronom, noisom in glitch izraznostjo, za kar bo poskrbel Christian Kroupa.

Kot naslednja bo nastopila zasedba Futurski s svojo atmosferično in melanholično senzibilnostjo nostalgičnega sintpopa, ki ga zaznamujeta docela sintetični zvok in mehek preplet sintovskih, kitarskih, tolkalnih in vokalnih elementov. Večere sodobne glasbe pa bo na zadnji julijski četrtek zaokrožila zasedba Kukushai, znana po svoji "minimalistični kombinaciji džezovskih, klasičnih, pop in punkoidnih elementov, ki jih v enovito celoto povezujejo prefinjeno aranžirani dialogi med tolkali, klavirjem in vokali".

Natančen program Poletja v Tivoliju si lahko pogledate na tej povezavi.



Filmi v gozdu po izboru Jana Cvitkoviča

Nedeljski večeri bodo ploščad Švicarije obogatili s filmskim ciklom, ki so ga naslovili Filmi v gozdu, za izbor pa je poskrbel filmar Jan Cvitkovič. Pred projekcijami z začetkom ob 21.30 pa čas za Filmske aperitive, kakor so poimenovali polurne glasbene nastope pred potopitvijo v filmske stvaritve.

Kot prva bo na vrsti projekcija v spomin srbskega igralca Nebojše Glogovca, in sicer bo na sporedu hrvaški film Kenjac iz leta 2009. "Piše se leto 1995, čas vojne operacije Nevihta (Oluja), ko se Boro s svojo ženo Jasno in sinom Luko po sedmih letih vrača v domovino. Močno si želi videti svojega brata, ne pa tudi svojega očeta, ki ga obsoja za materino smrt," beremo v napovedi. Pred filmom bo nastopil Cosimo Miorelli.

Drugi film v gozdu bo lanska poljska produkcija, naslovljena Wild Roses, v kateri sledimo zgodbi Eve, ki se vrne iz bolnišnice in doma naleti na odtujene odnose. Skozi film izvemo za njeno afero in vzrok bivanja v bolnišnici – glavna protagonistka je namreč rodila in dala otroka v posvojitev, vendar si je nato premislila. Pred projekcijo bo nastopila Kukla.

Sledil bo ruski film Twilight Portrait iz leta 2011 v katerem dobro preskrbljena socialna delavka Marina, ki ima ljubečega moža in zavidljivo stanovanje, po posilstvu policistov postane sramotna različica same sebe iz preteklosti. V okviru Filmskega aperitiva bo mogoče prisluhniti izvajalcu z imenom Federmeister.

Filmski cikel bo zaključila francoska produkcija Les Ogres iz leta 2015, v kateri sledimo potujočim igralcem, ki se selijo iz mesta v mesto. Zgodba s svojim zapletom napove skorajšnje rojstvo in vrnitev nekdanjega ljubimca, oba dogodka pa v nasprotju s pričakovanji oživita stare rane. Zadnji aperitiv bo pripadel Delirium Tremens Bandu.

In še vizualna umetnost

V MGLC-ju so ob torkovih večerih ob 19. uri napovedana še javna vodstva po razstavi Davida Lyncha, naslovljeni Ogenj na odru, ter do 21. ure podaljšan ogled Lyncheve razstave, kot tudi razstave Stop And Go - Umetnost animiranih gifov.

P. G.