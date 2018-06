Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Umetnostni galeriji Maribor bodo med drugim na Poletno muzejsko noč organizirali dve vodstvi (eno v slovenskem, drugega v angleškem jeziiku) po retrospektivi Vlaste Zorko, ki jutri zapira vrata. Sledil pa bo koncert Kukle. Foto: Boštjan Lah/UGM V 59 krajih po Sloveniji bodo od šestih popoldne do polnoči brezplačno odprli svoja vrata in se predstavili z različnimi programi. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sodelujoči so pripravili nekaj manj kot 400 različnih dogodkov, od tega 170 v Ljubljani. Foto: BoBo Dodaj v

Poletna muzejska noč: ne gre za številke, temveč zadovoljstvo obiskovalcev

Večer, ko muzeji in galerije odprejo svoja vrata

16. junij 2018 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ponovno bomo dokazali, da so naše ustanove prostor, v katerih se sproščeno in navdihujoče učimo, sproščamo in tudi zabavamo," bogat program letošnje Poletne muzejske noči napoveduje predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih - Slana.

Ob tradicionalnem in dogodku svoja vrata na stežaj spet odpirajo številni slovenski muzeji, galerije in drugi varuhi kulturne dediščine, ki vabijo na skoraj 400 različnih dogodkov. Med temi so vodstva po zbirkah, odprtja razstav, delavnice za otroke in družine, predstavitve, modne revije, projekcije, pogovore, koncerte, prikaze in degustacije.

Največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij bo od 18. ure do polnoči v 59 krajih brezplačno odprla vrata muzejskih in galerijskih stavb. Na letošnjo Poletno noč vabi 71 ustanov in 119 razstavišč po državi.

Celoten program dogodkov je objavljen na www.museums.si.



Akcija, ki je po besedah organizatorjev vedno dobro obiskana, poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije, financirajo pa jo še ministrstvo za kulturo ter sodelujoče institucije. Potem ko je vseslovenske dejavnosti doslej 15 let vodila ekipa Tehniškega muzeja Slovenije, so letos vodenje prevzeli sodelavci Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Poletna muzejska noč je namenjena predvsem predstavitvi in približevanju muzejev, galerij in drugih institucij, ki hranijo, ohranjajo in predstavljajo kulturno dediščino v Sloveniji. Zato med drugim sodelujejo tudi Botanični vrt Univerze v Mariboru, Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame, Pivnica Union in DZ. "Zanimanje občinstva za Poletno muzejsko noč je izredno veliko. Zadnja leta se število obiskovalcev giblje okoli 40.000, nekatere ustanove imajo tudi več tisoč obiskovalcev. Dogodka sicer ne organiziramo zaradi številk, ampak zaradi zadovoljstva obiskovalcev," je še povedala Aleksandra Berberih - Slana, ki je sicer tudi direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Večerni čas pričara poseben čar

Kot pravi, je med obiskovalci veliko takšnih, ki prej še niso prestopili praga muzeja ali galerije, pozneje pa se radi vračajo na oglede. "Gre za izjemno priložnost, ko lahko obiščeš muzej ali galerijo v času, ko nimaš drugih obveznosti. Večerni čas daje obisku poseben čar, hkrati ponuja možnost za druženje. Na obisk prihajajo tudi cele družine," je dejala.

Zamisel za Poletno muzejsko noč, ki je letos 16. po vrsti, se je porodila po vzoru podobnih dogodkov v tujini ter iz želje na privlačen način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem. Akcija je primerljiva z muzejskimi nočmi po svetu, vendar ni omejena le na eno mesto, ampak poteka po vsej državi.

M. K.