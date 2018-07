Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Avgustovski cikel italijanskega kina bo sklenila Neskončna lepota, Sorrentinov portret blišča in bede sodobne rimske družbe. Italijanski režiser je zanj prejel evropsko filmsko nagrado za najboljši film ter zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film. Foto: IMDb V filmu Suburra režiser Stefano Sollima predstavlja Rim v vsej njegovi grozoti. Neonoirovski triler pripoveduje o vezeh med organiziranim kriminalom in politiko v Rimu leta 2011. Foto: Kosovelov dom Za zaključek letošnjega Poletnega kina na Krasu pa so izbrali projekcijo restavriranega filma To so gadi. Foto: Arhiv SFC Dodaj v

Poletni kino na Krasu ob zgodbah italijanskih cineastov in nadobudnih filmskih maratoncih

Vstop na projekcije je prost

1. julij 2018 ob 12:58

Sežana/Divača - MMC RTV SLO, STA

S filmom V Ciambri, zgodbo o fantu, ki odrašča v neizprosnem okolju italijanskega juga, se v Sežani nocoj začenja Poletni kino na Krasu. Ta mesec bodo v središču italijanski filmi, avgusta bo čas za filmski maraton, ljubitelje filma pa vabijo tudi v Divačo, kjer se bodo v Muzeju slovenskih filmskih ustvarjalcev tokrat poklonili igralski legendi Antonu Petjetu.

V sklopu Poletnega kina na Krasu bodo v sežanskem Kosovelovem domu ta mesec predvajali še filme Pretesna koža (Short Skin - I dolori del giovane Edo), Suburra (Suburra), Popolni tujci (Perfetti Sconosciuti), Človeški kapital (Il capitale umano) in konec meseca še opevano Sorrentinovo mojstrovino Neskončno lepoto (La grande belleza).

Najboljši izdelki filmskega maratona

Avgustovsko dogajanje bo zaznamoval predvsem filmski maraton oziroma festival MUVIT 6 x 60. Za 15. avgust pripravljajo jagodni izbor kratkih filmov preteklih izdaj festivala MUVIT 6 x 60, v petek pa bo sledila zaključna prireditev s podelitvijo nagrad zmagovalcem in zaključna projekcija vseh filmov, ki bodo nastali v času festivala.

Restavrirana filmska klasika

Z društvom Kraken bodo 22. avgusta gostili festival FeKK 2018 in ob tem vrteli izbor kratkih filmov. Letošnji Poletni kino na Krasu pa se bo sklenil z restavriranim filmom iz leta 1977 To so gadi režiserja Jožeta Bevca.

V amfiteatru Kosovelovega doma bodo potekala tudi predavanja, ob slabem vremenu pa v veliki ali srednji dvorani. Poletni kino na Krasu Kosovelov dom pripravlja skupaj z divaškim Muzejem slovenskih filmskih igralcev in Slovensko kinoteko.

Poklon Antonu Petjetu

V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači se v petek začenja prireditev Poklon Antonu Petjetu, s katero se bodo poklonili igralski legendi, ki je odigrala nemalo vlog v slovenskih filmskih klasikah (Tistega lepega dne, Strah, Vdovstvo Karoline Žašler, To so gadi, Ko zorijo jagode, Boj na požiralniku, Moj ata, socialistični kulak) in že desetletja prebiva v Gabrovici pri Komnu.

Ko se bo spustila noč, bo s filmom Strah režiserja Matjaža Klopčiča prvič letos zabrnel tudi filmskih projektor, ki bo deloval vse petke v juliju in avgustu.

V ritmu filma

Nadaljevali bodo V ritmu filma, kakor so poimenovali letošnje filmsko poletje. Film in glasba sta vse od nastopa zvočnega filma namreč formalno in vsebinsko močno povezana – in tej tesni zvezi posvečajo program v letnem kinu. Nekateri filmi na programu glasbo uporabljajo za navdih ali izrazno sredstvo, drugi pa so vsebinsko in tematsko posvečeni glasbi, njenemu nastajanju, vplivom in učinku.

M. K.