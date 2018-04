Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zaželeno je, da obiskovalci razstave meditirajo s kamni v rokah: a neka ženska je šla pri tem vseeno predaleč. Foto: Torontska policija (na Twitterju) Lani je na dan prišel BBC-jev posnetek iz leta 1980, v katerem John Lennon potrdi, da si je idejo za pesem Imagine izposodil iz pesniške zbirke Grapefruit Yoko Ono, a ji ni nikoli uradno pripisal (so)avtorskih pravic, češ da je bil "preveč mačističen in sebičen". Ameriška zveza izdajateljev glasbe je nato sporočila, da bodo umetničino ime dodali med avtorje pesmi. Foto: Wikipedia

Policija na lovu za tatico, ki je odnesla kamen Yoko Ono

Tatica je "interaktivnost" razstave dojela zelo dobesedno

9. april 2018 ob 13:43

Toronto - MMC RTV SLO

Kanadska policija išče neznanko, ki je iz Gardinerjevega muzeja v Torontu odnesla enega izmed eksponatov z razstave Yoko Ono - popisan kamen, ki je vreden več kot 14 tisoč evrov.

Kamen, na katerega je Yoko Ono s tiskanimi črkami napisala "Imej se rad" (ang. Love yourself), je bil del inštalacije The Riverbed (Rečno dno), ampak že vrednost enega samega kamna je ocenjena na 17,500 dolarjev (dobrih 14 tisoč evrov).

Del inštalacije Riverbed je namreč kup rečnih kamnov, ki jih je voda čez čas zgladila in oblikovala. Obiskovalci se teh kamnov dejansko lahko dotikajo: njihov namen je, da jih primeš v roko, razmisliš o misli, ki jo je na kamen zapisala umetnica, in ga nato odložiš na drug kup kamnov. Rečno dno tako postane "začasna vas - odlagališče upov in sanj za posameznike in za svet."

Predstavnik policije je za časnik Toronto Star povedal, da je neka gospa, ki so jo varnostne kamere ujele 12. marca, "enega od kamnov preprosto pobrala in z njim odkorakala". Osumljenka je stara med 55 in 60 let, oblečena pa je bila v črno obleko in opremljena z rdečim šalom.

V postelji za mir

Razstava Rečno dno bo kljub temu zapletu v Torontu na ogled še do 3. junija; sicer je to postavitev, ki je premiero doživela že leta 2015 v New Yorku. Če vas zanimajo dela avantgardne umetnice, jo sicer lahko ujamete tudi malo bližje: muzej v Liverpoolu bo v maju odprl razstavo Double Fantasy; posvečena bo kampanji Imagine Peace, s katero sta pacifizem propagirala Yoko Ono in John Lennon. Razstava bo na enem mestu zbrala njune osebne predmete, umetnine, glasbo in film. "Bila sva zelo preprost par in imela sva se rada iz dneva v dan; hotela sem pokazati to preprosto resnico," je na predstavitvi povedala umetnica.

Female sought in Theft Over $5000 investigation. Mon. Mar. 12, at 5:35 p.m., at the Gardiner Museum located at 111 Queen’s Park. She allegedly stole a rock on display of an art exhibit. Last seen walking south on Queen’s Park. #GO601628 if seen pls call 416-808-5200 ^gl pic.twitter.com/uzoQ38AZ9S — Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 7, 2018

A. J.