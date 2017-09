Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Georg Baselitz pred eno od svojih umetnin, platnom Oberon. Foto: EPA Georg Baselitz je znan tudi po svojih lesenih skulpturah. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policija vrnila 2,5 milijona evrov vredno umetniško zbirko

Organizirana skupina je imela tri člane

7. september 2017 ob 14:21

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemške oblasti so zaplenile zbirko nakradenih umetnin, vredno dva in pol milijona evrov. Serija slik nemškega neoekspresionista Georga Baselitza jim je v roke padla zato, ker so nepridipravi eno od njih skušali prodati.

Preiskovalci so v roke dobili petnajst del od skupno 19, kolikor jih je med junijem 2015 in lanskim marcem nakradla roparska skupina. Njen 39-letni voditelj je bil kurir, specializiran za transport umetnin, ki naj bi slike kradel iz skladiščnega prostora ladjedelniške družbe. Druga dva osumljenca, 51-letni voznik tovornjaka in njegov 26-letni sin, bosta obtožena sodelovanja pri zločinu.

Policija sicer - na željo lastnika - za zdaj ni razkrila nobenih podrobnosti v zvezi z deli, gre pa za največjo najdbo ukradenih dragocenosti v Nemčiji v zadnjih letih. Prav tako ni znano, kakšne so bile okoliščine, da so tatovi slike lahko kradli v daljšem časovnem okviru.

Anne Leiding, predstavnica münchenskega tožilstva, ki je na čelu projekta vračanja slik, je potrdila le, da so slike zdaj shranjene na varni lokaciji, ni pa razkrila, kje to je.

Sumljivo ugodna cena

Tatinska zarota je prišla na dan, ko sta skušala oče in sin nekatera dela ponuditi na prodaj po ceni, ki je bila nižja od tržne. Vest o tem je prišla na uho nekemu zavarovalniškemu agentu, ki je obvestil policijo. Ta je 51-letnemu osumljencu na sled prišla v Španiji; aretiran je bil po vrnitvi v Nemčijo. Nobenega od treh pridržanih moških sicer še niso zaslišali.



Štiri slike, ki so še vedno pogrešane, so skupaj vredne okrog 130 tisoč evrov.

Georg Baselitz, leta 1938 rojeni slikar, ki je še vedno plodovit umetnik, se je na umetniško pot podal v dobi socialističnega realizma v Vzhodni Nemčiji; na zahodni strani berlinskega zidu je pozneje "odkril" abstraktno umetnost. Mednarodno slavo si je izboril kot kopjenosec renesanse neoekspresionističnega sloga, ki ga je nacistični režim pred tem diskreditiral kot degenerirano umetnost. Danes je eden najbolj cenjenih - in najbolje prodajanih živečih nemških umetnikov. Najvišja cena, ki jo je njegovo delo doseglo na dražbi, je bila devet milijonov dolarjev.

A. J.