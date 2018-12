Poljski Animoon je zmagovalec 15. Animateke

"I: nežnost raste. II: brutalnost. III: avtorica Marta Pajek."

8. december 2018 ob 22:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na 15. festivalu animiranega filma Animateka je slavil 12-minutni poljski film Animoon Marte Pajek, ki je poleg nagrade mednarodne žirije prejel tudi nagrado občinstva.

Za nagrado so se potegovali filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa.

Zgodba filma Animoon sledi moškemu in ženski, ki se spoznata v čakalnici in se nemudoma zbližata. Začneta igro, ki postaja čedalje bolj surova. Njuna obraza spominjata na maski, oblike počasi začnejo razpadati. Telesi se oblikujeta kot glina, objemata se do meje nemogočega, so sporočili z Animateke.

Mednarodna žirija je utemeljitev za nagrado artikulirala na malce poseben način: "I: nežnost raste. II: brutalnost. III: avtorica Marta Pajek."

Nagrado mladi talent, ki je nagrada Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, je prejel nemški film Love Me, Fear Me Veronice Slomon.

"Kaj bi bil pripravljen storiti, da bi te imeli radi? Love Me, Fear Me pripoveduje o ceni sprejetosti. Je plesna metafora vlog, ki jih igramo, in oblik, ki jih zavzamemo, odrov, ki jih izberemo, in občinstev, ki jih skušamo osvojiti," so o filmu zapisali ustvarjalci.

Utemeljitev žirije se glasi: "Prepričal nas je ne le z odlično izrabo medija animacije in dovršeno tehnično izvedbo, temveč tudi z jasno in inovativno obravnavo že poznane, a pomembne tematike."

Nagrado otroške žirije slon je prejel ruski film Teorija zahoda Romana Skolova. Zgodba sledi kolesarju, ki sredi noči prečka zimski gozd, da bi pravočasno prižgal dan.

Utemeljitev žirije: "Za zmagovalni film smo se odločili zato, ker je imel lepo likovno podobo, zanimivo zgodbo, bil je zabaven in je na izviren način prikazal vsakdanjo temo."

Posamezni člani mednarodne žirije so podelili tudi posebne omembe. Špelo Čadež je tako prepričal hrvaški film Dva od dveh Jelene Oroz. Žirantka Luca Toth se je odločila za estonsko-danski film Sounds good, ki ga podpisuje Sander Joon. Žirant Marc Bertrand se je odločil za estonski film Marija in sedem palčkov Riha Unta.

Posebna omemba žiranta Michaela Freia gre Električarjevemu dnevu Latvijca Vladimirja Lešiova. Jean-Baptist Garner pa se je odločil za italijansko-francosko produkcijo Per tutta la vita Roberta Catanija. Posebna omemba študentske žirije gre poljskemu filmu Na zdravje! Pauline Ziolkowske.

A. K.