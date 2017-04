Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Sarkofage krasijo smrtne maske in poslikava s prepoznavnim egipčanskim prepletom geometričnih vzorcev in figur božanstev. Foto: EPA Mrtve so pokopavali s figuricami ušabti, ki naj bi pokojniku v posmrtnem življenju pomagale pri različnih opravilih. V nedavno odkriti grobnici so jih našli več kot tisoč. Foto: EPA V času 21. dinastije, torej približno 500 let po nastanku grobnice, so to odprli in vanjo dali še več mumij, ki so jih takrat želeli zaščiti pred roparji grobnic. Foto: EPA Sorodne novice V Egiptu izkopali eno največjih arheoloških najdb zadnjih let Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomembno odkritje v Egiptu: več 3.500 let stare mumije v pisanih sarkofagih

Nekaterih prostorov v grobnici še niso izkopali

18. april 2017 ob 18:30

Luksor - MMC RTV SLO/STA

V bližini Luksorja so odkrili grobnico iz časov 18. dinastije, v njej pa osem mumij, več polihromiranih sarkofagov in več kot tisoč pogrebnih kipcev. Po navedbah arheologov je najdba stara več kot 3.500 let, grobnica pa je pripadala članu plemstva z imenom Userhat.

Šlo naj bi za poslednje počivališče družine mestnega sodnika, navedbe pristojnega egiptovskega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP. Strokovnjaki so ugotovili, da so grobnico enkrat že odprli, pred približno 3000 leti, torej v času 21. dinastije. Odprli so jo z namenom, da so vanjo zakopali še več mumij, ki so jih želeli zaščititi pred tedaj pogostim plenjenjem grobnic.

V pisanih sarkofagih z izrezljanimi maskami

Egiptovski arheologi so najdbo predstavili kot pomembno odkritje. "Tam je deset krst in osem mumij. Izkopavanja potekajo," je potrdil vodja arheološke skupine Mostafa Vaziri. V grobnici so med drugim našli sarkofage z ohranjenim okrasom v rdeči, modri, črni, zeleni in rumeni barvi. Okrašeni so tudi z izrezljanimi smrtnimi maskami. Ohranilo se je več oranžnih in zelenih glinenih posod ter več kot tisoč kipcev ušabti, ki so jih v Egiptu pogosto pokopavali skupaj z umrlimi. Verjeli so, da bodo pokojniku v posmrtnem življenju v pomoč pri različnih opravilih.

Grobnico, v kateri se je ohranilo vsaj osem mumij, so našli na območju nekropole Dra Abu el Naga na zahodnem bregu Nila v bližini znamenite Doline kraljev. Območje je znano predvsem kot kraljeva nekropola kraljev 17. dinastije (najverjetneje je tam tudi grob Amenhotepa I.), vendar pa so na območju pokopavali tudi pomembne družbene predstavnike iz časa Novega kraljestva, ki se začne ravno z 18. dinastijo.

Več kot tisoč pogrebnih kipcev

"Presenečeni smo bili, koliko predmetov je bilo notri," je zbranim novinarjem pred grobnico dejal egiptovski minister za antikvitete Kaled El Enani. "Našli smo številne ušabtije, več kot tisoč jih je bilo. To je pomembno odkritje," je še dodal. Sprva so arheologi odkrili šest mumij, šele naknadno so naleteli še na dve.

Grobnica v obliki črke T

Polihromirani sarkofagi so večinoma dobro ohranjeni, nekateri pa so vendarle deloma razpadli ali odlomljeni. Grobnico oz. najdbe, ki so jih našli v njej, so arheologi datirali na podlagi poslikav na stropu, pravi Vaziri. Kot so sporočili z ministrstva, gre za tip grobnice v obliki črke T, sestavlja pa jo odprt dostop oz. atrij, ki vodi v pravokotno dvorano, hodnik in notranji prostor. Figure ušabti so našli v devetmetrskih jaških, poleg njih pa lesene maske in ročaje sarkofagov. "Hodnik grobnice vodi do notranje sobane, kjer so našli sarkofage," so sporočili z ministrstva. Po Vazirijevih besedah so mumije iz časov, ki jim pravijo tudi "doba plenilcev grobnic". Kot pravijo, je jasno razvidno, da je nekdo visokega družbenega položaja oz. predstavnik oblasti odprl grobnico in tja položil krste. Arheologi še niso končali dela, čaka jih še en prostor, ki ga še niso v celoti izkopali.

