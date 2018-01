Pompidoujeva podružnica v Šanghaju kot največji kulturni magnet območja

V petih letih bodo pripravili okoli 20 razstav

11. januar 2018 ob 14:30

Šanghaj - MMC RTV SLO, STA

Po več kot desetletje dolgih dogovarjanjih je Šanghaj konkretno bližje podružnici, ki jo v kitajskem mestu odpira pariški Center Pompidou. Muzejski kompleks, v kateri bo ta domovala, naj bi bil končan konec leta.

Da je muzej, ki se ponaša z drugo največjo zbirko moderne umetnosti na svetu, sklenil dogovor o odprtju podružnice v Šanghaju, je na Kitajskem sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Novico je sporočil po pogovorih s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom v sklopu svojega prvega državniškega obiska na Kitajskem. Več informacij Macron ni podal. Vendar novica seveda ni sveža, saj so jo v Centru Pompidou napovedali že julija lani. Prav tako, da načrtuje pariški Pompidou po Šanghaju tudi podružnice v Južni Koreji in Belgiji.

Po Chipperfieldovih načrtih

Podružnica bo imela prostore v delu novega Umetnostnega muzeja West Bund, ki ga v kulturni četrti gradijo po načrtih britanskega arhitekta Davida Chipperfielda. Kot so napovedali, bodo v petih letih pripravili okoli 20 razstav.

Pompidou je z deli iz svoje zbirke v Šanghaju gostoval že leta 2016, ko so v tamkajšnjem Razstavnem centru pripravili prvo večjo razstavo. Pod naslovom Mojstrovine iz Centra Pompidou (1906-1977) je združila dela Pabla Picassa, Marcela Duchampa in drugih velikih likovnih imen 20. stoletja.

Center Pompidou je z družbo West Bund podpisal protokol za petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, v skladu s katero bodo razstave v novem muzeju začeli postavljati leta 2019. Družba namreč del nekdaj industrijskega območja Šuhui spreminja v enajst kilometrov dolg kulturni koridor vzdolž reke Huangpu.

Poseben prostor za kitajsko umetnost

Posebna pozornost bo v podružnici, ki se bo imenovala Center Pompidou Šanghaj, namenjeno sodobni kitajski umetnosti. Umetnostni muzej West Bund naj bi bil sicer zgrajen konec leta 2018 in bo največji magnet med kulturnimi institucijami na tem območju, med katerimi so tudi Muzej Long, Muzej Yuz in Center fotografije Šanghaj.

Pariški center Pompidou so odprli leta 1977, danes pa ima v zbirki več kot 120.000 del, kar ga uvršča na drugo mesto najpomembnejših muzejev sodobne umetnosti, takoj za newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA). Unikatna stavba, ki je sama po sebi ena od znamenitosti mesta - ena tistih seveda, ki so se je Parižani sprva zaradi nekonvencionalne podobe navzven obrnjene arhitekture otepali kot tujka, ki ne spada v klasično zasnovo mesta - ima tudi knjižnico in nekaj kinodvoran.

M. K.