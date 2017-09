Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vse zasežene slike so bile podpisane, na zadnji strani pa so bili rokopisi o potrditvi pristnosti s podpisom Clauda Ruiza-Picassa in več pečatov znanih galerij. Foto: Policija Štirje od petih obtožencev trdijo, da niso vedeli, da imajo opravka s ponaredki. Foto: Policija Dodaj v

Ponarejevalci slik - med njimi tudi Slovenec - pred sodnikom

Slike so prišle iz zbirke 66-letnega slovenskega državljana

27. september 2017 ob 12:25

V Avstriji se je v torek nadaljeval sodni proces proti peterici, ki je skušala prodati več ponarejenih slik velikih mojstrov. Prvoobtoženi je dejanje priznal, medtem ko preostala četverica obtožbe zavrača. V primer je vključen tudi 66-letni slovenski državljan.

Sojenje se je na deželnem sodišču v kraju Korneuburg severno od Dunaja začelo na začetku junija. Gre za proces proti peterici, ki so jih prijeli julija 2016, ko so skušali policijskemu sodelavcu pod krinko preprodati ponarejene slike Pabla Picassa, Edvarda Muncha, Emila Noldeja, Gustava Klimta, Paula Cezanna, Augusta Renoirja, Salvadorja Dalija in Marca Chagalla.

Ponaredki prišli iz Slovenije

Slike so prišle iz zbirke 66-letnega slovenskega državljana. Ta je skladiščil 90 slik, ki naj bi izvirale iz zbirke nekega nekdanjega jugoslovanskega diplomata iz Srbije. Slednji naj bi skušal slike prodati v Evropi, vendar naj se ne bi zavedal, da je imel v lasti ponaredke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Le eden naj bi ločil ponaredke od izvirnikov

Peterica je obtožena kaznivega dejanja velike goljufije. Prvoobtoženi, 70-letnik, ki je dejanje zdaj z izjavo priznal, je desetletja delal kot poznavalec umetnosti. Ima sicer zdravstvene težave, zaradi česar ne more sodelovati na sojenju.



Preostala četverica obtoženih, starih 43, 45, 50 in 66 let, pa obtožbe zavrača. Pravijo, da so menili, da gre za prave slike in ne ponaredke. Načeloma se tudi niso ukvarjali z umetnostjo. Jim je pa bila za posredništvo pri prodaji obljubljena tudi do 30-odstotna provizija, je povedal eden izmed obtoženih.

Za prodajo umetnin so pripravili prodajni katalog desetih slik s skupno ceno 71 milijonov evrov. Eden izmed obtoženih je od omenjenega slovenskega državljana pripeljal 14 slik iz Slovenije v Avstrijo, kjer so jih potem julija lani na dunajskem letališču Schwechat prijeli.

V preiskavi je potem sodelovala tudi slovenska policija, ki je pri omenjenem slovenskem državljanu iz okolice Ljubljane med hišno preiskavo zasegla 66 del svetovno znanih umetnikov, ki naj bi bili ponaredki. Poleg slik so našli še osnutke slik in osnutek že omenjenega prodajnega kataloga.

