Ponosni očka: umetnik uspešno valil jajca, prvi piščančki že pričivkali na svet

21. april 2017 ob 21:13

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Umetnik Abraham Poincheval je v zadnjih marčevskih dneh zagnal svojo umetniško akcijo, ki jo je naslovil Jajce, in v okviru katere je s svojim telesom grel deset kokošjih jajc ter svoje upe polagal v uspešno izvalitev piščančkov.

Abraham Poincheval je pričakoval, da bo njegovo početje doseglo svoj cilj po od 21 do 26 dneh valjenja, kar bi pomenilo v času okoli velike noči. Kot poroča Reuters se je prvi piščanček izvalil to sredo, do četrtka pa jih je vseh skupaj na svet pričivkalo devet.

Kako je potekalo valjenje?

Leta 1972 v Normandiji rojeni umetnik je v steklenem valilniku na očeh obiskovalcev muzeja Palais de Kotyo začel 29. marca s svojim telesom greti deset kokošjih jajc. Ob tem ni sedel neposredno na njih, temveč na stolu, ta pa je imel pod sedalom kovinsko posodo, v kateri so bila spravljena jajca. Svoje mesto je na dan zapustil le za skupno 30 minut, ki jih je namenil uživanju prehrane - za potrebe iztrebljanja pa je uporabljal posodo, ki jo je ves čas imel na dosegu roke.

"Postal bom tako rekoč kokoš"

S primernimi živili in toplo odejo, v katero je bil ves čas zavit, je skrbel za čim višjo telesno temperaturo, s čimer je seveda želel čim ugodneje vplivati na stanje svojega prihajajočega zaroda. Ob začetku podviga je 44-letni umetnik za BBC izjavil: "Postal bom tako rekoč kokoš."

Performans, ki v izvirniku nosi naslov Oeuf, je sledil nedavnemu performansu Pierre (slov. Kamen). V okviru tega je mesec dni prebil kot mesena sredica kamna, ki so ga pred tem izdolbli v obliki njegovega telesa. Pred tremi leti pa se je Poincheval v pariškem Muzeju za lov in naravo (Musée de la Chasse et de la Nature) za dva tedna preselil v nagačenega medveda, performans pa naslovil Dans La Peau de l'Ours (slov. V medvedovi koži).

Kot še poročajo, se piščančki in njihov "nadomestni očka" počutijo dobro, majhni rumeni puhavci pa so že na poti na farmo, kjer bodo odraščali med pripadniki svoje vrste.

P. G.