Ponovljen razpis za ravnatelja ljubljanske Opere in baleta

Razpis je odprt do 19. januarja

3. januar 2018 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko nihče izmed petih kandidatov, ki so se prijavili za mesto ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Opera in balet Ljubljana, ni dobil podpore sveta javnega zavoda, ministrstvo za kulturo ponavlja razpis.

Ministrstvo išče kandidata, ki bo nasledil zdajšnjega ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše Petra Sotoška Štularja. Temu bo mandat potekel 14. septembra letos.

Kandidati morajo k prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. V poštev bodo prišli tisti kandidati, ki imajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznajo dejavnost zavoda. Pričakuje se tudi znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni ter sposobnost za organiziranje in vodenje. Na razpis se lahko prijavijo do 19. januarja.

Izbranega kandidata bo minister za kulturo za ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše imenoval po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda za pet let. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v osmih dneh po izdaji odločbe o izbiri.

Ministrstvo je razpis za novega ravnatelja ljubljanske opere in baleta prvič objavilo konec lanskega maja, ker pa nihče izmed petih prijavljenih kandidatov ni dobil podpore sveta javnega zavoda, je razpis padel.

