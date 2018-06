Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novembra lani so v Ljubljani v Severnem mestnem parku ob Železni cesti odkrili bronast doprsni kip znamenitega ruskega pesnika, pisatelja in dramatika Aleksandra Sergejeviča Puškina, ki je tudi prvi spomenik temu velikemu literatu v Sloveniji. Foto: Borut Živulović/Bobo Sorodne novice Slovenija je dobila prvi spomenik velikemu Puškinu Dodaj v

Popoldne prvi pesniški flashmob #BeremoPuškina

Vsak lahko recitira katere koli verze velikega ruskega pesnika

6. junij 2018 ob 10:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob dnevu ruskega jezika, ki ga danes praznujejo v Rusiji, Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani pripravlja prvi pesniški flashmob #BeremoPuškina. Recital ob spomeniku največjega ruskega pesnika bo potekal med 17. in 19. uro.

Dogodek bodo odprli tečajniki ruskega jezika, ki bodo prvi recitirali pesmi velikega pesnika, dogodka pa se lahko udeležijo vsi, "ki jim je poznano in drago ime Puškin" – učenci in dijaki, inženirji, vodje, gospodinje, mladi in upokojenci, Rusi in Slovenci, ljudje vseh narodnosti, so sporočili iz centra.

Dogodek bo potekal ob lani novembra odkritem spomeniku Puškina, ki je delo kiparja Alekseja Leonova, v Severnem parku v Ljubljani ob Železni cesti.

Spored pesmi ni zapovedan, vsak bo lahko recitiral svoje najljubše pesnikove verze, bodisi samo fragment ali celotno pesem, samostojno ali v družbi prijateljev. Pesem s Puškinovim besedilom bo mogoče tudi zapeti v ruskem, slovenskem ali katerem koli drugem jeziku.

Letošnje praznovanje poteka tudi multimedijsko, saj je center povabil k snemanju kratkih enominutnih videov. Te bodo danes objavili na svoji spletni strani in na Facebooku, kjer bo mogoče glasovati za najboljšega.

Puškin (1799-1837) se je v literarno zgodovino zapisal predvsem z romanom v verzih Jevgenij Onjegin, ki govori o brezciljnem življenju sebičnega in samozadostnega junaka, ki pozneje v življenju obžaluje zavrnitev ljubezni mlade ženske in se v usodnem dvoboju spopade s svojim najboljšim prijateljem. Velja za eno osrednjih del ruske književnosti in enega izmed vrhov evropskega romantičnega pesništva. Ustvarjal je v času romantike in v razmeroma kratkem življenju zapustil primere skoraj vseh literarnih zvrsti tistega časa, od lirike in pripovedne poezije do romana, novele in drame. Znan je po pesmih Ruslan in Ljudmila ter drami Boris Godunov.

K. T.