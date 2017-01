Porno film, Slovenka in drugi: Kinoteka predvaja opus Damjana Kozoleta

Damjan Kozole se je rodil leta 1964 v Brežicah. Njegovi filmi so prejeli številne nagrade in nominacije. Rezervni deli so bili leta 2003 nominirani za berlinskega zlatega medveda, revija Sight & Sound pa ga je leta 2008 uvrstila med deset najpomembnejših filmov nove Evrope. Slovenka je bila prikazana na več kot sto festivalih in je najbolj prodajan slovenski film. Za Nočno življenje je prejel kristalni globus za najboljšo režijo na festivalu v Karlovih Varih 2016. Foto: MMC RTV SLO