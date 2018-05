Portret Gospod Zvitorepec: poklon Mikiju Mustru na TVS2

Drevi na Televiziji Slovenija 2 ob 21.45

11. maj 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Menim, da je naloga karikaturista, da opozarja na napake, ki jih delajo politiki. Ne sme kritizirati politika kot osebo ali smešiti njega, ampak njegova dejanja. Če kaj narobe naredi ali kakšno bedasto zine, ga karikaturist opozarja," je bil prepričan Miki Muster, ki nas je zapustil v tem tednu.

Veliki Prešernov nagrajenec, predvsem pa eden začetnikov slovenskega stripa, je bil nemara tudi naš najuspešnejši avtor stripov, animiranih filmov in karikatur. Televizija Slovenija se mu drevi poklanja s portretom, naslovljenim Gospod Zvitorepec.

Pokazati kaj, česar še nismo videli?

"Je možno o karizmatičnem gospodu, ki je ob prevzemu Prešernove nagrade v kratkem nagovoru poudaril 'Vse življenje sem uresničeval svoje otroške sanje in ljudi sem hotel zabavati', povedati še kaj, česar ne vemo? Pokazati kaj, česar še nismo videli? Je, veliko. O njegovem otroštvu, glasbenem in pevskem talentu, ki sta mu omogočila kolikor toliko spodobno študentsko preživljanje v povojnih časih velikega pomanjkanja, nenavadni izbiri študijske smeri kiparstva na Likovni akademiji in prizadevanjih v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, da bi v Ljubljani ustanovili filmski studio animiranega filma," beremo v napovedi filma.

Ob tem je izpostavljeno še, da je tokratno portretiranje odlična priložnost za vsaj delno predstavitev odlomkov skoraj neznanih Mustrov animiranih filmov: Puščica (1960) po predlogi Jožeta Javorška, Kurirček Nejček (1961) po zgodbi Vide Brestove in Zimske zgodbe po literarni predlogi Smiljana Rozmana. Malo znanih risank, ki jih hrani Slovenski filmski arhiv pri ARS-u in odlomkov iz njegovega nerazumljivo velikega opusa animiranih filmov, ki jih je ustvaril v Nemčiji.



Vedno se je počutil Prekmurca

Miki Muster se je kot Miklavž Muster rodil leta 1925 v Murski Soboti, kasneje se je družina preselila na Dolenjsko, nato pa je dolga leta živel v prestolnici. Vendar, kot je poudarjal sam, se je vedno počutil Prekmurca, saj je najlepša leta svoje mladosti preživel na Goričkem.

Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je končal študij kiparstva, ker je bilo to najbliže temu, kar je želel početi v življenju, vendar se je kmalu posvetil risanju. Dolga in izredno bogata zavezanost stripu se je začela leta 1952, ko je začel izhajati prvi povojni slovenski tednik PPP (Polet - podobe in povesti), v katerem bi moral iziti Disneyjev strip, ki pa ni prišel pravočasno, zato ga je narisal Muster.

Od televizijskih oglasov do animiranih filmov

Kruh si je sprva služil s televizijskimi oglasi, ki jih je ustvaril kar okrog 380, ob tem pa si je ves čas želel ustvarjati animirane filme. Ljubljanski Viba film je bil med prvimi naročniki njegovih animiranih filmov, kljub temu da je bil Muster na tem področju samouk. Med letoma 1955 in 1973 je bil ilustrator pri Slovenskem poročevalcu oziroma Delu, nato je ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1973 je sledila selitev v München, kjer je začel ustvarjati pri Bavaria filmu.

Čas za politične karikature v zrelih letih

V Slovenijo se je vrnil po osamosvojitvi in začel risati politične karikature ter bil nekaj časa tudi karikaturist pri Magu in kasneje pri Reporterju. Mikija Mustra so ovenčali z mnogimi nagradami in priznanji. Leta 2014 ga je predsednik republike Borut Pahor odlikoval z državnim odlikovanjem srebrni red za zasluge, in sicer za vrhunsko pionirsko delo na področju slovenskega animiranega filma in stripa. Ustvarjalec, ki je zase pravil, da je deloholik, je leta 2015 prejel še veliko Prešernovo nagrado. Miki Muster se je poslovil v 93. letu starosti v torek, 8. maja.

Film Gospod Zvitorepec, portret Mikija Mustra, si lahko pogledate drevi na Televiziji Slovenija 2 ob 21.45.

P. G.