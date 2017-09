Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Charles O'Brien, rezidenčni kurator za slikarstvo pri dražbeni hiši Bonhams, je portret opisal kot "eteričen in čudovit", češ da je umetniku uspelo ujeti miren trenutek v viharnem življenju slavnega para. Foto: Dražbena hiša Bonhams Rudolph Valentino, ameriški igralec italijanskega rodu, je bil eden prvi filmskih zvezdnikov in sekssimbolov v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Igralčeva prezgodnja smrt je med njegovimi oboževalkami sprožila množično histerijo in ga dokončno zasidrala v zgodovino. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Portret z "zakletim" prstanom Rudolpha Valentina gre na dražbo

Lahko nesrečo prinese že njegova upodobitev?

11. september 2017 ob 20:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za ta nenavadni hollywoodski ljubezenski trikotnik najbrž še niste slišali: v njem sta bila zvezdnika, ikoni nemega filma Rudolph Valentino in Pola Negri, ter orjaški prstan, ki naj bi nesrečo prinesel vsakemu lastniku.

V zadnjem tednu septembra bo dražbena hiša Bonhams na prodaj ponudila markanten portret filmskega para, ki bo po trenutnih ocenah lastnika zamenjal za vsaj 15 tisoč funtov. Manj kot leto dni po tem, ko je španski slikar Federico Beltrán Masses dokončal portret, je Valentino pri pičlih 31 letih umrl zaradi vnetja potrebušnice; zaradi obupa ob idolovi smrti si je življenje vzelo več žensk in vsaj en moški.

Pola Negri je iz partnerjevega pogreba naredila spektakel: s tisoč belimi in rdečimi vrtnicami je dala izpisati svoje ime, omedlela nad njegovo krsto in se nato z njo podala na potovanje iz New Yorka v Kalifornijo, ki je imelo več načrtovanih postaj, na vsaki pa igralkine javne izkaze žalovanja.

Prstan, ki je bil Valentinova last in ga na skupnem portretu nosi Pola, je igralka po njegovi smrti obdržala – kljub temačnemu slovesu, ki ga je spremljal. Valentino ga je kupil od draguljarja v San Franciscu, ki ga je menda posvaril, da je prstan prinesel nesrečo še vsakemu lastniku.

Srhljiva veriga smrti

Negrijeva je prstan pozneje podarila igralcu Russu Valentinu, ki je bil znan po svoji podobnosti s pokojnim zvezdnikom; kmalu zatem je po naključju padel pod zablodelo kroglo. Zlovešči kos nakita je podedoval njegov najboljši prijatelj Joe Casino, prav tako zaposlen v šovbiznisu; njega je povozil tovornjak. Prstan je nato z doma Casinojevega brata (in dediča) ukradel ropar, ki ga je policija ustrelila med begom, ko je imel prstan še v žepu.

Zgodbe tukaj še ni konec. Prstan si je menda izposodil neki mladi igralec, ki ga je potreboval za avdicijo; za posledicami skrivnostne bolezni je umrl že nekaj tednov pozneje. Nesrečna dragocenost je naposled izginila v požaru v banki, kjer je bila shranjena v sefu.

Pola se je prekletstvu izognila

Kaj pa se je zgodilo s Polo Negri? Kljub vsemu dramatičnemu žalovanju si je dovolj opomogla, da se je v manj kot letu dni poročila z gruzijskim princem. Bil je sicer bogat, a zasvojen z igrami na srečo, kar je njuno blagajno izsušilo do te mere, da se je morala Pola vrniti iz igralske upokojitve. Njena kariera je prestala celo prehod iz nemega v zvočni film. Živela je vse do leta 1987 in dočakala 90 let (vrsto let pred tem je tožila neki francoski časopis, ki je objavil, da sta bila z Adolfom Hitlerjem ljubimca).

Charles O'Brien, rezidenčni kurator za slikarstvo pri dražbeni hiši Bonhams, je portret opisal kot "eteričen in čudovit", češ da je umetniku uspelo ujeti miren trenutek v viharnem življenju slavnega para.

A. J.