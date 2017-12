Pošasti ali ko se antiutopija Gospodar muh preseli z otoka na oder

Priredba znamenitega romana v SMG-ju

15. december 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Živi spomini na klanje druge svetovne vojne in latentna panika ob misli na grožnjo (nove) atomske bombe sta bili ključni koordinati časa, v katerem je William Golding leta 1954 objavil danes kultni alegorični roman Gospodar muh.

To znamenito antiutopijo britanskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca za književnost je za oder priredila letošnja Grumova nagrajenka Simona Hamer in tako bo predstava, naslovljena Pošasti, premierno uprizorjena drevi v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG).

Predstava Pošasti gradi na osnovnih motivih alegoričnega romana, a je postavljena v politične in družbene koordinate današnjosti. Zgodba o skupini britanskih šolarjev, ki se po strmoglavljenju letala znajdejo na neposeljenem tropskem otoku, se sprva bere kot robinzonski roman, prepoln pustolovščin in igrivosti. A navidezna idila brez odgovornih odraslih začne hitro razpadati in mlada življenja ugašajo pod udarci v imenu boja proti namišljeni pošasti.

Časovni in prostorski premik zgodbe

Kot je na nedavni novinarski konferenci pojasnila dramaturginja in avtorica besedila Simona Hamer, Goldingov roman nanjo v gimnazijskih letih ni naredil večjega vtisa oziroma se z njim ni znala identificirati. Šele ob povabilu SMG-ja, pogovoru z Vitom Tauferjem, ki je prevzel režijo, in ponovnem prebiranju je začela o njem razmišljati iz današnje perspektive, skozi kontekst predvojne Evrope, je še dejala.

"Ko sem se poleti utapljala v Goldingovo antiutopijo z nalogo dramske interpretacije romana, sem postala pozorna na slikovit jezik, poetične opise destrukcije in - seveda - na tesno stkano mrežo simbolov, ki zgodbo dvigujejo na raven alegorije," je povedala v pogovoru z režiserjem, objavljenim v gledališkem listu SMG-ja v tem mesecu.

Kako uničevalno je lahko človeštvo?

Po navedbah SMG-ja se vzporednice med Goldingovo antiutopijo in z bodečo žico obdano Evropo ponujajo kar same in silijo k ponovnemu razmisleku o mehanizmih človeške uničevalnosti. Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšno podobo privzema gospodar muh današnjosti, še beremo v gledališkem listu.

V Pošastih igrajo Romana Šalehar, Ivan Godnič, Gregor Prah k. g., Robert Prebil, Matej Recer, Dario Varga in Matija Vastl. Na bobnih jih na odru spremlja Sergej Ranđelović. Avtor glasbe je Mitja Vrhovnik Smrekar, pod scenografijo se podpisujeta Branko Hojnik in Urša Vidic, pod kostumografijo in masko Ana Žerjal, koreografija pa je delo Jane Menger.

Premiera predstave Pošasti bo drevi ob 20.30 v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG).

P. G.