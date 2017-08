Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trenutek, ki si ga verjetno zapomni vsak režiser: prva klapa prvega snemalnega dne za prvi celovečerec. Foto: Slovenski filmski center Režiser in scenarist Darko Štante je diplomiral na Fakulteti za socialno delo in trenutno zaključuje drugostopenjski študij na AGRFT, smer filmska režija. Posledice so torej na nek način na presečišču njegovih dveh strok. Foto: Slovenski filmski center Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Posledice: prva klapa za še en slovenski film

V tem času nov celovečerec snema tudi Sonja prosenc

1. avgust 2017 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani je danes padla prva klapa celovečernega filma Posledice režiserja in scenarista Darka Štanteta. Film bo skušal načeti težave, s katerimi se sodobna mladina srečuje ob prehodu v odraslost.

Današnja družba od mladine vse preveč zahteva in pričakuje, pritiski so veliki, na drugi strani pa jim znotraj izobraževalnega in institucionalnega sistema ne ponuja ustrezne podpore in jih ne opremi s pravimi izkušnjami in znanjem, potrebnim za iskanje lastne identitete.

Vzgojni dom za problematično mladino je skrajni primer, kjer so pomanjkljivosti družbenih struktur še posebej vidne. Na kaj lahko najstniki v takšnih okoliščinah sploh upajo in k čemu lahko stremijo, je tema, s katero se ukvarjajo Posledice, so sporočili s filmskega sklada.

Že tako težka leta, ki lahko vplivajo na celo življenje

Osrednja tema filma je dvojno življenje protagonista Andreja, ki se na eni strani spopada s pričakovanji okolice, na drugi strani pa s posledicami, ki jih bodo njegova dejanja zanj imela v prihodnosti. Andrej se tako ves čas bori z lovljenjem ravnotežja med lastno identiteto, ki jo tvori spopad med spolnostjo in moralno integriteto ter javno podobo, ki naj bi jo vzdrževal tako pred svojimi starši kot tudi pred drugimi sovrstniki v zavodu.

V filmu igrajo Matej Zemljič, Timon Šturbej, Gašper Markun, Lovro Zafred in Lea Cok.

Kolektiv "maldih entuziastov"

Posledice so prvi celovečerni projekt filmskega društva Temporama, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2012 kot kolektiv mladih filmskih entuziastov, v prihodnje pa si še naprej želijo podpirati mlade režiserje in scenariste. Do zdaj so producirali ali koproducirali več kratkih filmov in nekaj srednjemetražnih filmov v različnih fazah produkcije.

Tokratni celovečerni film nastaja s podporo Slovenskega filmskega centra in v koprodukciji z NuFrame, Zwinger Film in 100.

Režiser in scenarist Darko Štante je diplomiral na Fakulteti za socialno delo in trenutno zaključuje drugostopenjski študij na AGRFT, smer filmska režija.

A. J.