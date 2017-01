Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jaki Liebezeit (1938-2017). Foto: Discogs Kölnska zasedba Can v zgodnjih letih. "Zaspal je mirno, obdan s svojimi najdražjimi," so o slovesu svojega nekdanjega bobnarja Jakija Liebezeita, za katerega je bila usodna pljučnica, na spletu zapisali člani zasedbe. Foto: Discogs Jaki Liebezeit je sodeloval tudi z Depeche Mode, in sicer kot tolkatec pri skladbi The Bottom Line z albuma Ultra iz leta 1997. Foto: Discogs Sorodne novice Umrl je Dieter Moebius, eden izmed pionirjev elektronske glasbe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je bobnar Jaki Liebezeit, "pol človek, pol naprava"

Ustanovni član nemške zasedbe Can

26. januar 2017 ob 14:59

Köln - MMC RTV SLO

V starosti 78 let je umrl bobnar Jaki Liebezeit, ki se je v zgodovino glasbe zapisal predvsem kot ustanovni član nemških krautrockovskih pionirjev Can, skozi čas pa je sodeloval z mnogimi glasbeniki.

Can so konec šestdesetih let minulega stoletja v Kölnu z Liebezeitom ustanovili še Irmin Schmidt, Holger Czukay, David C. Johnson in Michael Karoli. Skozi leta se je postava nekajkrat spremenila - dalj časa je bil pevec tudi Damo Suzuki -, se razšla in se kasneje večkrat na novo obudila. Hitro je obveljalo, da so postavili mejnik avantgardnega rocka, prijela se jih je žanrska opredelitev krautrock.

Skovanka britanskega tiska

Na splošno gre za eksperimentalno glasbeno sceno, ki je skozi sedemdeseta leta pridobivala mednarodno prepoznavnost. Pravzaprav pa je poimenovanje krautrock skovala britanska glasbena novinarska srenja in se nemške skupine same praviloma niti niso identificirale s tem izrazom, ki izvira iz nemškega izraza za zelje oz. zel der Kraut - ta pa se je uporabljal za ironično poimenovanje Nemcev v drugi svetovni vojni.

Jaki Liebezeit se je rodil leta 1938 v Dresdnu in je začel svojo glasbeno pot v vodah svobodnjaškega džeza, nato pa ga je odneslo v psihedelično sfero. Holger Czukay je v enem izmed intervjujev dejal, da je ustvarjanje Cana spočetka pomenilo precej pisan skupek izrazja, vendar se je potem "Jaki, ki je bil nekaj takega kot naš trener, odločil, da vse zreduciramo. In tako smo prišli do skupnega zvoka".

Poseben primerek svoje vrste

Zaščitni znak Jakija Liebezeita je bil njegov izreden, tako rekoč "metronomski" način bobnanja, drugi člani Cana so zato trdili, da je slišati, kakor da bi bil "pol človek, pol naprava". Priznava se mu, da je bil eden redkih tolkalcev, ki so bili sposobni prepričljivo združiti funkoidno in možgansko komponento v glasbi.

Kasneje je sodeloval še z mnogimi glasbeniki, med katerimi so bili na primer Jah Wobble, Philip Jeck, Phillip Boa, Depeche Mode in Eurythmics ter Burnt Friedman, s katerim je nastopil tudi na naših tleh.

Pravzaprav so Liebezeit, Schmidt in pevec Malcolm Mooney še za letošnji maj načrtovali ponovno združitev pod imenom The Can Project. Koncertirali naj bi v Londonu ob 50. obletnici nastanka zasedbe, pri čemer bi nastopili z londonskim simfoničnim orkestrom, Thurstonom Moorom in še nekaj drugimi gosti.

"Zaspal je mirno, obdan s svojimi najdražjimi," so o slovesu svojega nekdanjega bobnarja Jakija Liebezeita, za katerega je bila usodna pljučnica, na spletu zapisali člani Cana.

P. G.