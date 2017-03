Poslovil se je Colin Dexter, avtor kriminalk o inšpektorju Morsu

Velja za žlahtnega naslednika Agathe Christie

21. marec 2017 ob 17:08

London - MMC RTV SLO/STA

V 87. letu starosti je v Oxfordu umrl angleški pisatelj, avtor številnih kriminalk, Colin Dexter, ki je zaslovel s serijo 13 knjig o inšpektorju Morsu. Dela o inšpektorju je pisal med letoma 1975 in 1999.

Slavni angleški pisec kriminalk Colin Dexter, ki je med drugim prejel najvišje britansko priznanje za pisce kriminalnih zgodb zlato bodalo, podelili pa so mu tudi plemiški naslov, velja za žlahtnega naslednika prve dame kriminalnega žanra Agathe Christie. Prvo knjigo o inšpektorju Morsu Zadnji avtobus v Woodstock je napisal leta 1975 med počitnicami v Walesu, lik pa je pokončal v zadnji 13. knjigi, naslovljeni Umor se ne pozabi.

Vest o Dexterjevi smrti so sporočili iz njegove založbe MacMillan, urednica Maria Rejt pa je ob tem dejala, da je Dexter navdihoval vse, ki so delali z njim. "Njegova vdanost, skromnost in specifičen humor so marsikoga razveselili. Bil je izjemno ostrega uma in velikega srca. Njegova krasna dela bodo za vselej pričala o tem," je izpostavila.

Slavni angleški pisatelj Norman Colin Dexter se je rodil leta 1930 v angleškem mestu Stamford. Študiral je v Cambridgeu in sprva delal kot učitelj latinščine in grščine. Nato se je preselil v Oxford in se popolnoma posvetil pisateljevanju. Spopadal se je s sladkorno boleznijo, ki jo je prenesel tudi na lik inšpektorja Morsa.

V slovenščino so poleg prigod inšpektorja Morsa prevedene tudi številne druge njegove knjige, kot so Kajnove hčere, Pot skozi gozdove, Deklina je mrtva, Uganka tretje milje, Smrt v Jerichu, Maša za mrliče ter Tihi svet Nicholasa Quinna.

G. K.