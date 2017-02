Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dick Bruna (1927-2017). Foto: EPA Pred letom dni so v Brunovem rojstnem kraju Utrecht odprli muzej, ki je posvečen njegovem najbolj znanemu liku, slavni zajčici Nini. Foto: AP Sorodne novice Lik zajčice Nine praznuje 60. obletnico z dobrodelno noto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je Dick Bruna, "oče" slavne bele zajčice Nine

Podpisal je več kot 120 slikanic

17. februar 2017 ob 17:51

Utrecht - MMC RTV SLO/STA

Umrl je nizozemski ilustrator Dick Bruna, avtor slikanic zajčice Nine – lika, ki ga je ustvaril leta 1955, so sporočili iz njegove matične založbe Mercis.

Dick Bruna, ki se je kot Hendrik Magdalenus Bruna rodil leta 1927 v Utrechtu, je v svoji 60 let trajajoči karieri ustvaril več kot 120 slikanic, od tega 32 o zajčici Nini. Slikanice s priljubljeno otroško junakinjo so bile po svetu prodane v več kot 85 milijonov izvodih in prevedene v več kot 40 jezikov. Sicer je Nini v izvirniku ime Nijntje, v anglofonskem svetu pa je znana kot Miffy.

V slovenskem jeziku imamo na razpolago naslednje slikanice o Nini: Nina na kolesu, Nina praznuje rojstni dan, Nina v živalskem vrtu, Nina, Nina na snegu in Nina v šoli.

Most med dvema tisočletjema oblikovanja

Marco Grob s Centraal Museuma v Utrechtu, kjer so februarja 2016 odprli muzej, ki je posvečen Brunovi zajčici, je avtorjevo smrt označil za "veliko izgubo za nizozemsko oblikovanje". Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Grob dejal še, da je Bruna s svojim delom ustvaril most med oblikovanjem 20. in 21. stoletja.

Lik, ki ga je navdahnil dejanski beli zajček

Bruna se je lika zajčice Nine domislil ob pripovedovanju zgodbice o belem zajčku, ki ga je opazoval med počitnicami na morju, svojemu tedaj enoletnemu sinu. Tako je Nino prvič narisal leta 1955, in sicer v minimalističnem slogu z le nekaj potezami ter barvnimi kombinacijami, kakršna je ostala vse do danes.

Leta 2015 so 60. jubilej zajčice pred amsterdamskim muzejem Rijksmuseum oznamovali s postavitvijo dveh skulptur tega priljubljenega in kljub starosti večno mladega otroškega lika.

Iz založbe Mercis so sporočili še, da se je Dick Bruna v 90. letu starosti poslovil v svojem rojstnem kraju v četrtek pozno ponoči v spanju.

P. G.