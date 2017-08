Poslovil se je komediji zapisan igralec, dramatik in scenarist Joseph Bologna

Profesionalno je pogosto sodeloval z ženo Renee Taylor

Pri starosti 82 let je umrl igralec, dramatik in scenarist Joseph Bologna, ki se je kot igralec v zgodovino filma najbolj zapisal z vlogo v komediji Moje najljubše leto.

Profesionalno je pogosto sodeloval - tako v sferi filma kot gledališča - tudi s svojo ženo Renee Taylor, s katero sta bila poročena 52 let. Taylorjeva je sporočila, da je Bologna umrl v nedeljo zjutraj v bolnišnici v Kaliforniji. Pred tremi leti so mu diagnosticirali raka trebušne slinavke, piše Hollywood Reporter.

Joseph Bologna se je leta 1934 rodil v Brooklynu kot sin loščilca čevljev, na univerzi Brown je zaključil študij umetnostne zgodovine, nato služil pri marincih, na karierno pot pa je sprva stopil kot režiser televizijskih oglasov, med drugim tudi za moške deodorante in gele za prhanje Right Guard ter izdelke za britje Gillette.

Bologna, Renee Taylor in David Zelag Goodman so bili nominirani za oskarja za najboljši prirejeni scenarij za komedijo Ljubimci in drugi neznanci iz leta 1970, v kateri so med drugim nastopili Diane Keaton, Beatrice Arthur, Bonnie Bedela in Michael Brandon. Sicer pa sta zakonca sprva Ljubimce in druge neznance napisala za Broadway v letu 1968, kjer je na režijski stolček sedel Charles Grodin.

Ustvarjena drug za drugega

Bologna in Taylorjeva sta skupaj napisala 22 dramskih del, med njimi še Moral si biti ti, Trikotnik bermudske avenije in Če me kdaj zapustiš, grem s teboj. Par je napisal scenarij za in tudi nastopil v delno avtobiografskem filmu Ustvarjena drug za drugega v letu 1971, ki ga je Newsweek takrat označil za "najboljšo ljubezensko zgodbo in komedijo leta".

Tako na odru kot v filmu zapisan komediji

Bolognina najznamenitejša vloga je bila torej v filmu Moje najljubše leto iz leta 1982, v katerem je ob Petru O'Toolu upodobil prebrisanega Kinga Kaiserja – lik, ustvarjen po legendarnem komiku Sidu Caesarju. Producent filma je bil Mel Brooks, režiral pa ga je Richard Benjamin, kar je bil pravzaprav njegov režijski prvenec. Brooks je vztrajal, da se ta vloga dodeli Bologni, nad čemer naj bi bil Caesar naravnost navdušen.

Tudi sin po poti staršev

Leta 1996 sta Bologna in Taylor skupaj režirala film Ljubezen je vse, pri pisanju scenarija, ki je pravzaprav priredba zgodbe Romea in Julije, pa se jima je pridružil tudi njun leta 1969 rojeni sin Gabriel Bologna. Film je znan tudi po tem, da je v nejm eno svojih prvih filmskih vlog odigrala Angeline Jolie. Bologna pa je med drugim nastopil še v filmih Drugo poglavje (1979), Za vse je kriv Rio (1984) z Michaelom Cainom in Demi Moore, Ženska v rdečem (1984) z Genom Wilderjem in Očka po sili (1999) z Adamom Sandlerjem.

Ena njegovih zadnjih - sicer glasovnih - vlog je bila v animiranem filmu Ledena doba 2: Otoplitev leta 2006. Zadnji projekt pa je bila prihajajoča komedija Tango Shalom, za katero je scenarij naspisal v sodelovanju s Claudiem in Josom Laniado, pod režisersko taktirko sina Gabriela pa sta ponovno nastopila oba z ženo Renee, poroča Variety.

Še v preteklem mesecu se je Bologna udeležil prireditve ob 35. obletnici filma Moje najljubše leto, dva dni pred smrtjo pa sta z ženo praznovala obletnico poroke. Renee Taylor je ob novici o moževi smrti sporočila še, da je "imel lepo življenje in tudi lepo smrt".

