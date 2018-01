Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mark E. Smith (5. marec 1957-24. januar 2018). Foto: Discogs Počutim se kot obstranec, vendar mi to ne krati spanca. Mark E. Smith V letih obstoja se je v zasedbi The Fall zamenjalo okoli 40 članov, med njimi so bile večkrat tudi ženske. Foto: Discogs Rad pritiskam na ljudi, dokler ne iztisnem resnice iz njih. Mark E. Smith Avtobiografijo, ki jo je naslovil Renegade: The Lives and Tales of Mark E. Smith, je izdal leta 2010. Foto: Amazon Sorodne novice Tabor kreativnih praks in nepoznanih zvočnih svetov Sajeta v hladu tolminskega Sotočja Dodaj v

Poslovil se je Mark E. Smith, postpunkovski vizionar in vodja skupine The Fall

Glasbenik je umrl pri starosti 60 let

25. januar 2018 ob 10:34

Manchester - MMC RTV SLO

Pri 60 letih starosti je v sredo umrl Mark E. Smith, večno neprilagojen in pogosto piker postpunkovski vizionar, ki je bil štiri desetletja na čelu kultne skupine The Fall.

Mark E. Smith je imel status povsem samosvoje edinstvene figure v postpunku. Zanj kot vodjo skupine The Fall so bili značilni njegov manchestrski naglas, sarkastični dovtipi in besedne igre. Njegov vpliv je slišati tudi v glasbi zasedb, kot sta Pavement ali Sonic Youth ter na sploh na bolj plesno usmerjeni punkovski sceni New Yorka z začetka tega tisočletja.

Skupina z mnogoterimi postavami

The Fall so na oder stopili na začetku leta 1977, torej v času vsesplošnega razcveta britanske glasbene sfere. Za manchestrsko sceno pa je bil usoden koncert Sex Pistols v tistem letu, saj je spodbudil nastanek kar nekaj skupin, ki so se zapisale v zgodovino. Do takrat je bil Smith edini izvorni član zasedbe, katere postava se je skoraj neštetokrat spremenila, tako da naj bi se skozi leta zamenjalo kar okoli 40 članov.

Med njimi je bilo tudi kar nekaj žensk, tudi Smithova tedanja žena Brix Smith. Glede glasbenega sodelovanja z njim je nekoč dejala: "[Smith] je bil sijajen v ustvarjanju energije okoli zasedbe in skrbi za našo živahnost. /…/ Njegova metoda je bila njegova norost. Tako je ta zasedba delovala. Nismo bili U2."

Lanski zadnji album The Fall

The Fall niso nikoli dosegli večjega komercialnega uspeha, vendar so se ponašali s kultnim statusom in zvestim jedrom privržencev, ki so jih razvajali s precej pogostimi turnejami. Skozi štiri desetletja obstoja so izdali 32 albumov, lani zadnjega, ki so ga naslovili New Facts Emerge.

Mark Edward Smith se je rodil v Manchestru leta 1957, kot najstnik je poslušal skupine, kot so The Seeds, 13th Floor Elevator, Can ali pa samostojni glasbenik Captain Beefheart. Sprva se je želel priključiti kakšni lokalni težkometalski skupini, vendar so ga vse odslovile, saj po njihovem mnenju ni znal peti.

"Nikoli ne bomo imeli uspešnice."

Nato je ustanovil lastno zasedbo The Fall, ki si je ime izposodila od romana Alberta Camusa in leta 1978 izdala svojo prvo malo ploščo, naslovljeno Bingo-Master's Break-Out!. Največji uspeh na radijskih postajah so dosegli leta 1988 s priredbo skladbe Victoria zasedbe The Kinks. Med množico albumov, ki so jih izdali, so kritiki nekatere slavili, nekateri pa so hitro potonili v pozabo. Sam je večkrat izjavil: "Nikoli ne bomo imeli uspešnice."

V poznejših letih je Smith občasno gostoval na izdajah drugih zasedb, na primer Gorillaz in Elastica ter samostojnega glasbenika Edwyna Collinsa. Mogoče ga je bilo videti tudi v nekaterih majhnih televizijskih vlogah, imel pa je tudi majhno vlogo v filmu 24 Hour Party People. V letih 1998 in 2000 je izdal dva samostojna albuma, leta 2010 pa avtobiografijo Renegade: The Lives and Tales of Mark E. Smith.

Nedavno gostovanje na Sajeti

Ko je leta 2016 v intervjuju za publikacijo Mojo razmišljal o svojem življenju in karieri, je bil nasploh optimistično naravnan in je dejal, da ne potrebuje slave. Istega leta so The Fall nastopili tudi na tolminskem kreativnem taboru Sajeta, ki ga je tistega leta odprla projekcija BBC-jevega dokumentarnega filma The Wonderful and frightening world of Mark E. Smith Dione Newton. Svoj zadnji koncert je Smith odigral lanskega novembra v Glasgowu na Škotskem.

"Z globokim obžalovanjem sporočamo slovo Marka E. Smitha," je v izjavi za javnost zapisala Pam Vander, menedžerka skupine The Fall. "Umrl je zjutraj na svojem domu. V naslednjih nekaj dneh bo sledila natančnejša izjava. Medtem pa družina Pam in Markova družina prosimo za spoštovanje zasebnosti v tem žalostnem času."

P. G.