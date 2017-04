Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leta 2016 je Michael Ballhaus na Berlinskem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo. Foto: Reuters Fotografija filma Tolpe New Yorka je Ballhausu prinesla eno od njegovih treh oskarjevskih nominacij. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je Michael Ballhaus, oko za kamero filmskih mojstrovin

Nemški direktor fotografije, s katerim so hoteli delati vsi

13. april 2017 ob 10:36

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Na svojem domu v Berlinu je umrl nemški direktor fotografije Michael Ballhaus, veteran, ki je med svoje dosežke lahko štel Scorsesejeve uspešnice Dobri fantje, Tolpe New Yorka in Dvojna igra. Star je bil 81 let.

V karieri, ki je trajala dolga štiri desetletja, je Ballhaus sodeloval z nekaterimi največjimi režiserji v Hollywoodu, Francisom Fordom Coppolo, Martinom Scorsesejem in Robertom Redfordom. Trikrat je bil nominiran za oskarja za najboljšo fotografijo, a zlatega moža nikoli ni odnesel domov. So mu pa zato na lanskem Berlinalu podelili častnega zlatega medveda za življenjsko delo.

Ballhaus je kariero začel kot snemalec za nemško televizijo Südwestfunk, v šestdesetih "napredoval" do dela za nemške režiserje (med njimi tudi za Rainerja Wernerja Fassbinderja) in se nato preselil v Združene države.

Veliko več kot le snemalec

Leta 2014 je mojster izdal tudi avtobiografijo, ki jo je naslovil Podobe v moji glavi in začel s povedjo: "To so spomini moža, ki je živel in delal z očmi." "Michael Ballhaus je bil veliko več kot snemalec," je komentiral njegov založnik Thomas Rathnow. "Bil je umetnik, ki je ustvaril nepozabne podobe v številnih filmih in sodeloval z največjimi režiserji našega časa."

"Bil je tudi džentelmen, človek s slogom in smislom za ironijo," je dodal Rathnow. "Zelo ga bomo pogrešali." Ballhaus, ki se je poslovil po krajši bolezni, je zapustil dva sinova in drugo ženo, ameriško režiserko Sherry Hormann.

Scorsese se zaveda svojega dolga Nemcu

Umrlega prijatelja se je v izjavi za javnost spomnil tudi Martin Scorsese, s katerim sta od osemdesetih dalje sodelovala pri šestih filmih. "Ko sem ga spoznal, je bil zaradi dela s Fassbinderjem že del filmske zgodovine in sem ga občudoval. Prav Michael je v meni spet prebudil strast do snemanja filmov, ko sem bil na najnižji točki svoje kariere. Nič se mu ni zdelo nemogoče. Če sem mu postavil kak težek izziv, se ga je lotil z navdušenjem. Če nam je zmanjkovalo časa in svetlobe, je našel način, da smo snemali hitreje. Če smo zaostajali za urnikom in zaradi tega morali skrajšati pripravljanje setov, se je mirno usedel z mano in skupaj sva našla rešitev. Nikoli se ni jezil zaradi vsega, kar je šlo narobe, ampak je izhajal iz tega, kar smo imeli. Dal mi je izobrazbo in spremenil je moje predstave o tem, kaj pomeni posneti film. Bil je velik umetnik. Bil je tudi dragocen in nenadomestljiv prijatelj: to je zame velika izguba. "

Družinsko tradicijo nadaljuje Michaelov sin, Florian Ballhaus, ki je kot direktor fotografije sodeloval pri filmih Hudičevka v Pradi in Kradljivka knjig.

A. J.