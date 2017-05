Poslovil se je Michael Parks, znan po vlogah v Twin Peaksu in Ubila bom Billa

Igralec je umrl pri starosti 77 let

11. maj 2017 ob 10:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Umrl je ameriški igralec Michael Parks, znan po vlogah v zrelejših letih v filmih Ubila bom Billa in Django brez okovov ter pred tem še po vlogi v televizijski seriji Twin Peaks, sicer pa je veljal za enega najbolj podcenjenih hollywoodskih igralcev.

V zadnjih letih je največ sodeloval s Quentinom Tarantinom, Robertom Rodriguezom in Kevinom Smithom, pravzaprav sta ga Tarantino in Smith označila za enega svojih najljubših igralcev.

Parks je prvo opaznejšo filmsko vlogo odigral v delu Johna Hustona The Bible: In the Begining iz leta 1966, v katerem je upodobil samega Adama. Sledile so vloge v televizijskih serijah Then Came Bronson in The Equalizer ter v kultni stvaritvi Davida Lyncha Twin Peaks. Na koncu 90. let je nastopil v dveh epizodah Teksaškega moža postave s Chuckom Norrisom, kar je bila tudi njegova zadnja vloga v televizijskih serijah.

Novi James Dean in oče samohranilec

Michael Parks se je kot Harry Samuel Parks rodil leta 1940 v Coroni v Kaliforniji. Prve vloge v serijah je dobil v 60. letih preteklega stoletja. Zaradi videza in naturalističnega igranja so ga kmalu začeli slaviti kot novega Jamesa Deana, vendar ga to ni izstrelilo med zvezde in njegova kariera je bila vse bolj v zatonu. Leta 1968 se mu je rodil sin James, ki ga je Michael vzgajal kot oče samohranilec in ki je prav tako postal igralec.

Prav Lyncheva odločitev, da ga leta 1990 vključi v drugo sezono Twin Peaksa, v kateri je upodobil Jeana Renaulta, je obudila njegovo profesionalno pot. Robert Rodriguez, ki je leta 1996 po Tarantinovem scenariju posnel film Od mraka do zore, je o Parksu pozneje dejal: "Vedno je veljal za igralca, ki naj bi nadomestil Jamesa Deana, ko je ta umrl - in naravnost čudovito je bilo gledati njegovo naturalistično igranje."

Nastopil je tudi v obeh delih Ubila bom Billa Quentina Tarantina, ki je Parksa opisal kot "najboljšega igralca, kar jih je kdaj poznal". Leta 2007 je nastopil še v tako rekoč dvojnem filmu Grindhouse, ki ga podpisujeta Rodriguez in Tarantino.

Tudi glasbeno udejstvovanje

Nazadnje ga je bilo mogoče videti v lanskem francoskem trilerju Blood Father z Melom Gibsonom. Sicer pa je bil Michael Parks v zrelih letih dejaven tudi kot pevec in je leta 2011 izdal glasbeni album The Red State Sessions, ki je nastal med snemanjem filma Red State Kevina Smitha, v katerem je nastopil ob Johnu Goodmanu.

Ameriški filmar Kevin Smith je tudi tisti, ki je na enem izmed družbenih omrežij objavil novico o Parksovi smrti in ga je prav tako označil za najboljšega igralca, kar jih je kdaj poznal. Robert Rodrigez pa je v svoji objavi Parksa opisal kot pravo legendo, še poroča BBC.

Michael Parks je umrl 9. maja na svojem domu v Los Angelesu v starosti 77 let, vzrok smrti še ni znan.

P. G.