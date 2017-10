Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milan Vincetič leta 2005, na slavnostni podelitvi nagrade Prešernovega sklada v okviru proslave ob kulturnem prazniku. Foto: BoBo Dodaj v

Poslovil se je pesnik Milan Vincetič

Leta 2005 je za zbirko Lakmus dobil nagrado Prešernovega sklada

4. oktober 2017 ob 13:45

Murska Sobota - MMC RTV SLO

V 60. letu je umrl Milan Vincetič, pisatelj, esejist, slovenist, urednik in predvsem pesnik "večne samote posameznika". Živel in ustvarjal je v Prekmurju.

Milan Vincetič je bil plodovit ustvarjalec: pisal je poezijo, kratko prozo, dramske tekste, radijske igre in romane. v zgodovino slovenske književnosti pa se bo vpisal predvsem kot pesnik: zza birko Lakmus je leta 2005 prejel tudi nagrado Prešernovega sklada.

Knjižica je "tematsko zaokrožena kot nežna, tenkočutna in sploh nadvse lirična pripoved o ljubezni, ki jo avtor večinoma izgovarja v dvojini," je takrat v utemeljitev nagrade zapisal Feri Lainšček. "A tudi ta, ali pač taka dvojina, ki priča o intimi, iz katere lahko pesnik izreka tudi namesto drugega, je hkrati prežeta z zavestjo o krhkosti, minljivosti ali celo varljivosti skupnega čutenja. Vsaj na tej ravni je torej razvidno, da Vincetič tudi v Lakmusu pravzaprav nadgrajuje ali pač dopisuje svojo pretresljivo pesem o večni samoti posameznika."

Vincetič je bil urednik revije Separatio, nato še urednik za liriko pri Sodobnosti, pa urednik za literaturo pri reviji Mentor. Do danes je poučeval slovenščino na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti, živel in ustvarjal pa v domačih Stanjevcih, poroča časnik Večer, katerega sodelavec je bil Vincetič. Leta 2007 so mu ob svetovnem dnevu poezije v Velenju izročili pesniško nagrado čaša nesmrtnosti, ki je bila tisto leto podeljena šele drugič.

Več sledi.

A. J.