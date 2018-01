Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Peter Mayle (14. junij 1939–18. januar 2018). Foto: AP Zgodbe romana Čudovito leto naj bi se ob steklenici provansalskega vina družno domislila Peter Mayle, ki je živel v Provansi, in Ridley Scott, ki ima tam že petnajst let vinograd in počitniško hišo). Scott je nato posnel še istoimenski film z Russellom Crowom in Marion Cotillard v glavnih vlogah. Foto: Kolosej Sorodne novice Čudovito leto užalilo Francoze Dodaj v

Poslovil se je Peter Mayle, avtor romanov Leto dni v Provansi in Čudovito leto

Britanski pisatelj je umrl v 79. letu starosti

19. januar 2018 ob 13:53

London - MMC RTV SLO, STA

Umrl je britanski pisatelj Peter Mayle, ki ga širša javnost najbolj pozna po romanu Leto dni v Provansi, v slovenščini pa imamo poleg tega na voljo še romana Čudovito leto in Hotel Pastis ter knjigo za otroke Baje me je prinesla štorklja ali "Kako sem prišel na svet?".

Peter Mayle je umrl v bolnišnici v bližini svojega doma na jugu Francije, je založba Alfred A. Knopf, pri kateri je izdajal, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila prek Twitterja.

Od Velike Britanije in Barbadosa do ZDA in Francije

Rodil se je leta 1939 v Veliki Britaniji. Večino otroštva je preživel na Barbadosu, kjer je njegov oče delal za britansko zunanje ministrstvo. Najprej je 15 let delal v oglaševalskem poslu v Londonu in New Yorku, nato pa uspešni oglaševalski karieri obrnil hrbet in se posvetil pisanju.

Začetek z otroško literaturo

Na pisateljsko pot je stopil s poučnimi knjigami za otroke. V poznih 80. letih minulega stoletja se je preselil v Francijo in leta 1989 je izšla njegova uspešnica Leto dno v Provansi. Po pisanju AFP-ja je bila to prva od približno dveh ducatov Maylovih knjig, katerih dogajanje je postavil v Francijo.

Mayle na slovenskih knjižnih policah

Poučna knjiga Baje me je prinesla štorklja ali "Kako sem prišel na svet?" z ilustracijami Arthurja Robinsa je v slovenščini izšla v prevodu Katje Domedenik. Roman Leto dni v Provansi je pri nas izšel leta 1996 v prevodu Miriam Drev. Dve leti kasneje je v slovenskem prevodu Majde Kompare izšel še roman Hotel Pastis.

Romana, prelita v serijo in film

Po romanu Leto dni v Provansi je bila leta 1993 posneta istoimenska britanska televizijska serija, v kateri je zaigral John Thaw. Po romanu Čudovito leto pa je bil leta 2006 posnet istoimenski film, ki ga je režiral Ridley Scott in v katerem sta zaigrala Russell Crowe in Marion Cotillard.

Knjige Petra Mayla, ki je umrl v četrtek v 79. letu starosti, so bile prevedene v več kot 20 jezikov, pisal pa je tudi za revije in časopise. Režiser Scott je danes za BBC Radio 4 povedal, da je Mayle v svojih knjigah ujel "humornega tekmovalnega duha med Francozi in Angleži".

We are sad to report that Peter Mayle, the beloved writer who wrote multiple bestselling books about life in Provence, died early today at a hospital near his home in the south of France. He was 78. pic.twitter.com/71oJP9oVYI — Alfred A. Knopf (@AAKnopf) 18 January 2018

P. G.