Poslovil se je Sandi Čolnik, veliko ime slovenske televizije

Veliko ime malega zaslona

28. februar 2017 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 80. letu je umrl legendarni slovenski televizijski voditelj, urednik, scenarist in novinar Aleksander Čolnik, dolgoletni voditelj oddaje Večerni gost.

Leta 1937 v Mariboru rojeni Čolnik je svoj prepoznavni glas in novinarski dar prvič uporabil na mariborskem radiu. V prestolnico ga je pripeljal študij prava, ki pa ga je ravno zaradi dela na Radioteleviziji Slovenija obesil na klin oz. ga zamenjal za študij novinarstva. (Svoji strogi učiteljici govora Ani Mlakarjevi je bil vedno globoko hvaležen, in to je večkrat povedal.)

Čolnik se je že na samem začetku posvetil novinarstvu v kulturi, in to največkrat zvrsti kratkih ali daljših intervjujev. Že v šestdesetih letih se je proslavil s "prijazno navadnostjo" v oddaji Kulturna panorama, v sedemdesetih pa v Monitorju, ki so ga predvajali tudi na drugih jugoslovanskih televizijah. ("Sentimenta polna" oddaja z eno osrednjo temo je bila "skupna pogruntavščina" Čolnika in Makedonca Angela Miladinova, kot se je novinar spominjal.)

V tej oddaji je nastopal v pogovorih z ljudmi, ki naj bi bili v tedanjem žargonu "neposredni uporabniki kulture", med njimi pa so bili nemalokrat ljudje "z ulice". Pogovori, dostikrat z naključno izbranimi sogovorniki, so Sandiju Čolniku marsikdaj omogočali načenjanje t. i. "črnih tem", s čimer si je večkrat nakopal tudi težave, je leta 1997 svojo odločitev pojasnila žirija Jurčičeve nagrade, posvečene "resnicoljubnosti slovenskega novinarstva".

Pozneje je svoj žanr televizijskih intervjujev nadaljeval v oddajah z naslovom Studio 2, najbrž največ gledalcev pa ga bo v spominu ohranilo kot voditelja oddaje Večerni gost. Čolnik se izogiba vsakršnim cenenim učinkom, so o njem še zapisali ob podelitvi nagrade, ki ga je dosegla tri leta pred poklicnim slovesom od malih zaslonov. "Zna biti potrpežljiv, a hkrati nevsiljivo radoveden, s čimer zna gledalca pritegniti v oddaje kot neke vrste svojega 'zaupnika'. Sandi Čolnik vseskozi dokazuje, kako je mogoče duhovnemu zapeljevanju in čustvenemu zavajanju navkljub vendarle ohranjati in razvijati televizijo na Slovenskem kot medij različnosti in pluralnosti, ki temelji v osebnem angažiranju in duhovni verodostojnosti takšnega nastopa."

"S prijaznim, elegantnim vedenjem, spoštljivim in sproščenim odnosom do sogovornikov je na vseh slovenskih televizijah bržkone res edini gospod v najlepšem pomenu besede," so o "slovenskem Larryju Kingu" pred skoraj desetimi leti zapisali v portretu časnika Dnevnik.

Aleksander Čolnik je bil leta 2011 gost oddaje Intervju. Z njim se je pogovarjal Lado Ambrožič.

Ana Jurc