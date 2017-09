Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Wolverine, kreacija striparskega mojstra Lena Weina, se prvič pojavi v zgodbi o Neverjetnem Hulku, pozneje pa postane ključni član Marvelove ekipe Možje X. Foto: Promocijsko gradivo Pravkar sem izvedel, da je moj prijatelj in inspiracija za pisanje Len Wein umrl to jutro. Moja ljubezen in sožalje gre njegovi ženi. Napisal je Pošast iz močvirja, Phantom Strangerja in meni najljubše Batmanove zgodbe. Ko sem imel le 12 let, mi je pokazal, da so tudi stripi lahko literatura. Bil je eden najprijaznejših ljudi, kar sem jih poznal v svoji 30-letni striparski karieri. Pogrešal ga bom. Stripovski avtor Neil Gaiman Sorodne novice Filmi s stripovskimi junaki zmagovalci med piratskimi prenosi v letu 2016 Liga pravičnikov: Batman in Superman v boju za premoč Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je stripar Len Wein (69), ustvarjalec Wolverina in Pošasti iz močvirja

"Pokazal je, da so tudi stripi lahko literatura"

12. september 2017 ob 20:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Stripar in umetnik Len Wein, ki je ustvaril junaka Wolverina in Pošast iz močvirja, je umrl v nedeljo star 69 let. "Pokazal je, da so tudi stripi lahko literatura," je zapisal stripar Neil Gaiman.

Len Wein je bil mojster številnih umetniških form, a je primarno delal kot ilustrator in urednik, še posebej pa je bil znan po svojem pisanju, saj je pisal zgodbe za celo paleto stripovskih junakov, kot so Daredevil, Flash, Superman, Spider-Man, Batman in Neverjetni Hulk, je poročal The Guardian.

Rodil se je leta 1948 v New Yorku in sprva je imel ambicijo postati striparski ilustrator, tako da je redno obiskoval pisarne založniške hiše DC Comics, kjer mu je urednik Joe Orlando dal prvo priložnost. Kmalu je ugotovil, da mu najbolj leži pisanje scenarijev. V zgodnjih 70 letih se je preselil k družbi Marvel, kjer je ustvaril junaka Wolverina, ki se je prvič pojavil v zgodbi o Neverjetnem Hulku, pozneje pa postal ključni lik v Marvelovi ekipi Možje X. Ko se je vrnil k založniški hiši DC, je ustvaril še stripovskega junaka Pošast iz močvirja.

Weina je pestila cela vrsta zdravstvenih težav, tako je leta 2015 prestal operacijo štirikratnega obvoda srca. Svoje oboževalce je rad na Twitterju obveščal o svojem zdravju, pri čemer mu je pomagala njegova žena, odvetnica in fotografijnja Christine Valada. Marca je tako tvitnil, da odhaja v operacijsko dvorano, in šaljivo dodal: "#IWantWolverinesHealingFactor"(#HočemWolverinovRegeneracijskiFaktor). Po zadnji operaciji zaradi abscesa na kosti na peti je žena v njegovem imenu, dva dni preden je umrl, tvitnila: "Uspešna operacija je mimo".

Poklon stripovskemu velikanu

Weinu so se z izjavami v številnih tvitih poklonili številni stripovski navdušenci in hollywoodski zvezdniki. Avtor in ustvarjalec stripov Neil Gaiman je v celi seriji tvitov zapisal: "Pravkar sem izvedel, da je moj prijatelj in inspiracija za pisanje Len Wein umrl to jutro. Moja ljubezen in sožalje gre njegovi ženi. Napisal je Pošast iz močvirja, Phantom Strangerja in meni najljubše Batmanove zgodbe. Ko sem imel le 12 let, mi je pokazal, da so tudi stripi lahko literatura. Bil je eden najprijaznejših ljudi, kar sem jih spoznal v svoji 30-letni striparski karieri. Pogrešal ga bom."

Igralec Hugh Jackman, ki je na filmskem platnu upodobil Wolverina, je zapisal: "Znanstvo z Lenom Weinom je pravi blagoslov. Prvič sem ga srečal leta 2008 in takrat sem mu povedal, da v njegovem srcu, umu in v rokah nastanejo najboljši stripovski junaki".

G. K.