Poslovil se je Vito Acconci, nepoboljšljivi obstranec performansa

Ena vplivnejših osebnosti newyorške umetniške scene

1. maj 2017 ob 11:46

New York - MMC RTV SLO

Umrl je Vito Acconci, eden izmed pionirjev performativne umetnosti in videoumetnosti, sicer tudi oblikovalec, arhitekt in pesnik ter več desetletij ena vplivnejših figur newyorške umetniške scene.

"Vse, kar sem ustvaril na področju umetnosti, je temeljilo na sovraštvu do umetnosti in sovraštvu do muzejev, saj so ti bili v nasprotju z vsakodnevnim življenjem," je dejal Vito Acconci leta 2008, ko se je ozrl na več kot 40 let svojega ustvarjanja. Z njegovo smrtjo se je tako končala ena najbolj nenavadnih in presežnih poti, Acconci je namreč oral ledino povojne umetnosti v ZDA.

Leta 1940 v newyorškem okrožju Bronx rojeni Acconci je dokončal študij literature, vendar je kaj hitro spoznal, da je – čeprav mu je bila literatura zelo pri srcu – prenemirnega duha, da bi lahko bil pesnik v tradicionalnem pomenu besede, poroča New York Times.

Drezanje v srčiko nelagodja ZDA

Tako je v 60. in 70. letih preteklega stoletja začel za majhna občinstva ustvarjati ulične performanse, ki jih je tudi dokumentiral. Z neutrudnim ustvarjanjem na področju performansa, instalacij, filma, zvočne umetnosti in fotografije si je prizadeval zrahljati nasprotje, ki je obstajalo med institucionaliziranim ustvarjanjem in izkustvom vsakodnevnega življenja. Acconci je imel posluh za drezanje v eksistencialno nelagodje, ki je prevevalo ameriško družbo tistega časa.

Med njegova najznamenitejša zgodnja dela spada performans Seedbed iz leta 1972, med katerim je pod lesenimi tli leže masturbiral, medtem ko je obiskovalcem, ki so bili nad njim, prek zvočnika sporočal svoje fantazije. Acconci je tudi med umetniki, ki veljajo za skrajne v svojem početju, imel status nepoboljšljivega obstranca, čigar početje je premikalo meje umetnosti - čeprav so bili njegovi podvigi lahko videni kot nizkotni in mračnjaški, on sam pa je izpadel pomilovanja vreden zavrženec, piše portal Art News.

V 80. letih se je vse bolj posvečal ustvarjanju skulptur in instalacij, konec desetletja pa se je že nagibal k oblikovanju pohištva, prototipov za hiše in vrtove. Leta 1988 je v Brooklynu ustanovil Acconci Studio, namenjen teoriji oblikovanja in gradnje, vse bolj je bil dejaven tudi kot profesor, med drugim tudi na kalifornijskem umetnostnem inštitutu California Institute of the Arts. Leta 2013 je bil sprejet med člane Akademije umetnosti v ZDA.

Instalacija v naši bližini

Med njegova opaznejša dela v tem tisočletju spada umetni otok na reki Muri (Murinsel) v Gradcu, ki je pravzaprav na vodi plavajoča skulptura v obliki velike školjke - notranjost katere je oblikovana kot amfiteater -, z obrežjema povezana s pohodnima mostovoma. Otok, ki je postal eden izmed zaščitnih znakov mesta, je Acconci ustvaril leta 2003, ko je Gradec postal Evropska prestolnica kulture (EPK).

Vito Acconci je umrl v petek pri starosti 77 let na Manhattnu, vzrok smrti še ni znan.

P. G.