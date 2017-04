Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ada Sardo v operni predstavi Manon Lescaut Giacoma Puccinija na odru SNG-ja Maribor, kjer je bila dejavna do upokojitve leta 1985. Foto: SNG Maribor Kot Leonora v Verdijevi operi Moč usode, ki so jo na mariborskem odru postavili v sezoni 1971/1972. Foto: SNG Maribor / Dragiša Modrinjak Sorodne novice Slovo slovenske operne primadone Vilme Bukovec Kambič Umetnice na piedestalu Festivala Maribor

Poslovila se je sopranistka Ada Sardo, nekdanja prvakinja mariborske opere

Pevka je umrla v 88. letu starosti

21. april 2017 ob 16:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Umrla je sopranistka Ada Sardo, nekdanja nosilka repertoarja in prvakinja Opere SNG Maribor, kjer je debitirala z vlogo Aide v istoimenski Verdijevi operi. Do upokojitve leta 1985 je poustvarila več kot 30 sopranskih vlog.

Pevka, rojena leta 1929 v Trstu, je petje študirala zasebno v rojstnem kraju med letoma 1952 in 1957, na povabilo dirigenta Jakova Cipcija pa je leta 1957 prišla v Maribor.

Zlasti italijanski romantični repertoar

Ada Sardo je kot pevka z lepim in obsežnim glasom, kot piše Veliki slovenski biografski leksikon, nastopala v lirskih in dramskih sopranskih vlogah zlasti italijanskega romantičnega repertoarja ter iz zakladnic francoske, ruske, češke, hrvaške in slovenske opere.

Kot gostja je nastopala tudi v opernih gledališčih v Ljubljani, na Reki in v Osijeku ter na koncertih od Trsta in Gradca do Novega Sada in Skopja.

V Kazinski dvorani SNG-ja Maribor bodo žalno sejo pripravili v sredo, 26. aprila, ob 13. uri, vpis v žalno knjigo pa bo v torek, 25. aprila, od 10. do 13. ure in od 17. ure do 19.30, ter v sredo, 26. aprila, od 10. do 13. ure.



Sopranistka je blestela med drugim kot Abigaila in Leonora v operah Giuseppeja Verdija Nabucco in Trubadur, Tosca v istoimenski operi Giacoma Puccinija in Maruša v operi Antonia Smareglie Istrska svatba.

Bila je tudi koncertna pevka. Med drugim je pela v Verdijevem Rekviemu. Zadnjič je nastopila na opernem gostovanju v Velenju v Hoffmanovih pripovedkah Jacquesa Offenbacha.

Ada Sardo je umrla danes v Mariboru v 88. letu starosti, so še sporočili iz tamkajšnjega gledališča.

