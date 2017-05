Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Lepo je imeti svojo Bilbi. In lepo je, da ima Bilbi že tretji album." Foto: Celinka Šibke točke niso povsem podrejene ljubkosti blago retrogradnega in obenem blago-kičastega popevkarstva. "Veliko je tem, ki so zelo iskrene in tudi zelo osebne. Pri mnogih smo izhajali iz preprostosti, minimalizma. Druge pa so zahtevale nekaj bolj grobega in glasnega. Na našo srečo se je vse to – vsaj v mojih ušesih in očeh – zelo dobro povezalo," je o novem albumu za MMC nedavno povedala Bilbi. Foto: Ramaida Osim Sorodne novice "Verjamem, da svojih najglobljih korenin ne moremo nikoli zatajiti" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslušamo: Bilbi - Šibke točke

Celinka, 2017

5. maj 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šibke točke naj bi postale Bilbine močnejše točke, njeni aduti. Pevkin novi songovski sveženj ostaja pri značilno odmerjeni pop dinamiki, ki se napaja v šestdesetih minulega veka, ta pa sinhrono diha z romantiko gledališčih matinej.

To je pop, ki ga navdihujejo vzorci s sosedinega predpasnika, malo pa tudi njene navijalke ali pač pop, ki referira na zabavne prizore iz socialnih dram britanskega filmskega režiserja Kena Loacha. Lepo je imeti svojo Bilbi. In lepo je, da ima Bilbi že tretji album.

Toda Šibke točke niso povsem podrejene ljubkosti blago retrogradnega in obenem blago-kičastega popevkarstva. Songi Shanti Shanti, Sveto pod nama in Božič je lep imajo precej drugačen sijaj od stereotipa, ki ga je pevka in avtorica v slovensko pop zavest pred šestimi leti tako uspešno zasadila s pomočjo hitičnih Vijolic. Nekatere izstopajoče skladbe so ukrojene kot revijalne ali normirane festivalske uspešnice. Te albumsko celoto zadostno razbremenijo oziroma ji dodajajo zelo potrebne “štepe” še s sukancem drugih barv.

Pol-balada Na pozabljenem - ta detajl se mi zdi res domiseln - si nekaj taktov, ne iz refrena, pač pa iz roba kitice izposodi, tudi pri Eldi Viler, natančneje pri njeni Lastovki - mogoče pa res najlepši slovenski popevki vseh časov. Nič čudnega, da lahko že rahlo izvedenko iz te brez obotavljanja razlgasimo za - lepotico. Še to. Na pozabljenem Bilbi zapoje kot le redkokdaj, tj. do svojih skrajnih vokalnih leg. To izvede še kar uspešno.

Če bi na splošno Bilbi želeli poiskati referenčne izvajalce, bi se najprej ogreli za uspešno nizozemsko nu-swingarko Emerald Caro, nato za yorkshirske alter-pop legende The Beautiful South - nekoč so ti Bilbijinim sorodne tekmatke prepevali srednjemu druženemu razredu iz mestnega obrobja - ter nedavno ponesrečeno oživele domače prvake hudomušnega blues-countryja Leteče potepuhe. A za prijazen boogie-woogie, ki se razlaga iz kuhinje oziroma iz jutilitija, obstja še eno sonce, še ena luna. Album Šibke točke bi bil nemara bil lahko še nekaj, še nekaj več.

Podobno dnevno-sanjave, a še vedno realistične zgodbe kot je večina teh Bilbijinih ponujajo tudi številni drugi izvajalci. Med temi ne manjka takih, ki so svoj izraz oplajali ali pa ga še vedno oplajajo z bolj sodobnimi zvoki, prav tako z bolj modernimi motivi v verzih.

Kmalu bosta minili že dve desetletji od prenehanja delovanja postave Stereolab, ki se je veliko bolj kot po kabarejskem soul-popu spomnimo po zgodovinskih produkcijskih inovacijah. Omemba pariško-londonskega komba dandanes oklepa sleherno definicijo trip-hopa.

Po svoje še bolj genialni in na sceni vladajoči še pred Sterolab so bili ekscentrični Pizzicato Five, heroji popevkarskega podžanra, ki je izšel iz tokijske četrti Shibuya in se mu je reklo shibuya-kei, še bolj obče pa se imenuje kar j-pop.

Zdaj nemara najbolj uspešni neposredni nasledniki Stereolab in Pizzicato Five so Londončani Kero Kero Bonito. Ko poslušamo njihove zvedave monologe o arhivih selfijev in jutranjem treznjenju na trampolinu, se mirne vesti lahko spomnimo tudi na Bilbi.

Upajmo, da se bo, če ne na četrti, pa vsaj na peti albumski celoti tudi Bilbi pospešeno podala v prihodnost. To pa bi pomenilo, da bi se Šibke točke lahko nekoč lahko razvile v Fluorescentne piksle. Te bi morda lahko postale še bolj zanimive od obrtniško doslednih Šibkih točk, ki pa niso več kot to.

Za mame je nova stvar Bilbi čudovita, za ostale pa, se bojim, da manj ali pa sploh ni. Pa bi lahko bila. Prihodnjič torej.

Matjaž Ambrožič

@matjazambrozic