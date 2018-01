Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Katja Felle: Posodobi gobelin (detajl). Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC. Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC. Katje Felle: No. 14, 2017, akril na platnu, 200 x 250 cm. Foto: Mestna galerija Nova Gorica Dodaj v

Posodobi gobelin – stara ročna spretnost kot zastarela računalniška grafika

Dve razstavi umetnice Katje Felle

9. januar 2018 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mlada koroška umetnica Katja Felle svojo ustvarjalno pozornost usmerja na podobe iz medijskega sveta, popularne kulture in fotografije. V zadnjem času ga raziskuje z izdelavo gobelinov, stare ročne spretnosti vezenja, katerega formalna struktura spominja na togo računalniško grafiko in rastrski tisk.

Projekt treh gobelinov predstavlja v TAM-TAM-ovi Ulični galeriji na Vegovi, kjer si jih lahko ogledate do 5. februarja. Tri podobe, ki jih je umetnica povezala z naslovom Posodobi gobelin, temeljijo na motnji zaznave plakata, saj je stare in najdene gobeline posodobila s sodobnimi računalniškimi ikonami in drugimi splošno znanimi znaki in liki iz elektronskega okolja. Natisnjene podobe gobelinov ponujajo večplastno igro zaznave. Sprva jih gledamo kot zastarele računalniške grafike, in šele ko opazimo tehniko gobelina, jih lahko vidimo tudi kot natisnjeno subverzivno plakatno motnjo.

Tudi sicer jo v delu zanimajo motnje v komunikaciji, ki nastajajo pri prenosu informacij prek raznih medijskih posrednikov. Kot posnetke zaslonov in zaslonskih motenj jih prenaša v slike, računalniške grafike in risbe.

V petek se bo umetnica prvič predstavila tudi goriški javnosti. V Mestni galeriji Nova Gorica bodo kot prvo izmed letošnjih razstav odprli postavitev z naslovom Segmenti lomljive realnosti 2, ki bo obsegala tako najnovejšo serijo gobelinov, kot izbor slik v tehniki akrila na platno, med katerimi bodo nekatere predstavljene prvič.

Do roba in čez

Čeprav ostaja slikarstvo njen primarni medij, posega tudi po drugih in se loteva zelo različnih projektov, instalacij, intervencij, videa, računalniških grafik, gobelinov. Umetnica namreč svoj ustvarjalni proces vedno začenja s konceptom in šele potem izbere najustreznejši medij za njegovo izvedbo. Z besedami umetnostnega zgodovinarja Božidarja Zrinskega, ki bo v Novi Gorici predstavil umetničino delo: "Katja Felle slika do roba in čez. Njena podoba je formalno dobesedno večplastna." Kot piše, je enkrat natančna in popolno izdelana, drugič je dovršena hitro in namenoma popačeno, odkrivanje v tem pogledu različnih si plasti pa je tisto, kar preseneti in vznemiri gledalčevo pozornost. "Umetnico zanimajo pomen podobe v današnjem času, ko ta neusmiljeno tekmuje z mnoštvom drugih informacij, njena transformacija skozi razne komunikacijske kanale in vpliv."

Katja Felle – rodila se je leta 1988 – je leta 2011 zaključila študij slikarstva na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pri mentorju Bojanu Gorencu. Diplomirala je leta 2015 pod mentorstvom Žige Kariža in somentorstvom Sergeja Kapusa. Lani je bila sprejeta na magistrski študijski program na Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste Berlin. Deluje v umetniški skupini 3kolektiv. Ustvarja in živi v Berlinu.

