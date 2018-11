Potegujte se za vstopnici za Dantonovo smrt v MGL-ju!

Drama Georga Büchnerja v režiji Aleksandra Popovskega

26. november 2018 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pet let po začetku francoske revolucije so v Franciji na oblasti jakobinci, struja revolucionarjev, ki pod vodstvom ekstremističnega Robespierra (Jure Henigman) izvaja teror nad državljani in z neumorno pomočjo giljotine redči vrste morebitnih izdajalcev revolucije.

Eden izmed voditeljev zgodnje revolucije, Georges Danton (Matej Puc), se izmučen od krvi, ki jo je že zahtevala revolucija, odmika od politike med prijatelje, karte in ženske, medtem ko ga njegov politični somišljenik in prijatelj Camille Desmoulins (Filip Samobor) nagovarja, da bi izkoristil svoj vpliv in se Robespierru ter njegovi vladavini terorja postavil po robu. Robespierre proti sovražnikom, ki jih vidi povsod, zagovarja skrajne ukrepe – predvsem usmrtitev kot edini način, da novoustanovljena francoska republika svoje ideale zaščiti pred ponovno vladavino privilegiranega razreda, aristokracije, rojalistov in njih somišljenikov.

Robespierre Dantona zapre in ga privede pred Nacionalni konvent, ki je zaradi številnih že giljotiniranih političnih nasprotnikov v dvomih, ali bi pogubili tudi Dantona, torej moža, ki je leta 1792 rešil Francijo. Robespierre v imenu domovine in revolucije, ki naj bi po zgodovinskem pravilu žrla svoje lastne otroke in v vsakem primeru zahtevala številne žrtve, ker je taka pač njena narava in predpogoj za svobodo, poslance prepriča o Dantonovi krivdi. Na revolucijskem sodišču Danton pozove ljudstvo proti Robespierru in njegovi diktaturi, ki bi republiko zadušila v krvi. Ljudstvo ga najprej podpira, potem pa se tehtnica nenadoma prevesi ...

V sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim podeljujemo dve vstopnici za predstavo Dantonova smrt v režiji Aleksandra Popovskega, ki bo na sporedu v soboto, 1. decembra, ob 19.30 na velikem odru. Da bi se uvrstili v žreb za par vstopnic, nam do petka, 30. novembra, na naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite pravilen odgovor na nagradno vprašanje.

Katerega leta je Georg Büchner napisal Dantonovo smrt?

A. K.