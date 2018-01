Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mario De Biasi: Italijani obračajo glave. Foto: Mario De Biasi/Narodna galerija Mario Cattaneo: Neapeljske ulice. Foto: Mario Cattaneo/Narodna galerija Cecilia Mangini: Kosilo in prihod. Foto: Cecilia Mangini/Narodna galerija Dodaj v

Potovanje v Italijo – neorealistične podobe italijanskih fotografov

V Galeriji Fotografija dela Nina Migliorija

29. januar 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Narodni galeriji v Ljubljani razstavljajo več kot 200 fotografskih podob najpomembnejših italijanskih fotografov, ki osvetljujejo manj raziskano in dolgo časa spregledano vlogo, ki jo je imela fotografija v obdobju italijanskega neorealizma.

Čeprav je italijanski neorealizem v marsikaterem pogledu najboljši in najbolj koherenten izraz dosegel prav v fotografij, so se raziskave tega kulturnega gibanja prej posvečale literaturi in filmu. Razstava Neorealizem - nova podoba v Italiji 1932-1960, ki so jo v Narodni galeriji pripravili v sodelovanju z Galerijo Fotografija, proučuje prav to vez - obstoječe odnose med fotografijo in drugimi umetnostnimi področji, kot sta film in književnost.

Postavitev pokaže na navdihe in razloge, ki so umetnike vodili pri njihovem delu. Čeprav so imeli ti na začetku različne poglede in kulturne pristope, jih je njihovo delo pripeljalo do koherentnega rezultata. Projekt tudi predstavi novo razlago fenomena neo-realizma, katerega izvor bi lahko našli v fašistični dobi.

Od literature do filma, od fotografije do plakata

Razstava je razdeljena v več poglavij; začne se pri privilegiranem pogledu fotografije in pri skoraj 300 predmetih raznolike tipologije. Nadaljuje s klasičnimi fotografijami in prvotnimi forumi, kjer so bile predstavljene. Na evolucijo fotografskega izraza so močno vplivale tudi ilustrirane revije, knjige fotografij in razstavni katalogi. Poglavje, posvečeno književnosti neorealizma, predstavlja dela, ki so zaznamovala dobo in vplivala nanjo, in glavne avtorje. Svet filma pa predstavljajo najbolj znani filmski plakati in izseki najpomembnejših filmov dobe, ki na razstavi služijo tudi kot didaktično orodje.

Podobe in spremljevalno gradivo pokažejo na glavne značilnosti neorealistične podobe in postavijo delo sočasnih fotografov v ustrezno perspektivo.

Razstavljene podobe so v svoj objektiv ujeli fotografi Carlo Bavagnoli, Gianni Berengo Gardin, Piergiorgio Branzi, Alfredo Camisa, Mario Carbone, Mario Carrieri, Tranquillo Casiraghi, Alfa Castaldi, Cesare Colombo, Carlo Cosulich, Carlo Dalla Mura, Pasquale De Antonis, Mario De Biasi, Nino De Pietro, Mario Dondero, Ernesto Fantozzi, Tullio Farabola, Mario Giacomelli, Giancolombo, Mario Ingrosso, Alberto Lattuada, Giuseppe Leone, Sante Vittorio Malli, Cecilia Mangini, Nino Migliori, Ugo Mulas, Federico Patellani, Franco Pinna, Stefano Robino, Fulvio Roiter, Chiara Samugheo, Tazio Secchiaroli, Enzo Sellerio, Roberto Spampinato, Pablo Volta, Ugo Zovetti in drugi.

Podrobneje bodo poudarke razstave predstavili na javnih vodstvih, seriji predavanj, organizirali bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke in fotografski natečaj za osnovnošolce in srednješolce.

Predstavitev neorealistične fotografije v Galeriji Fotografija zaokrožajo v torek z razstavo Petdeseta, na kateri bodo na ogled fotografije enega najpomembnejših avtorjev italijanskega neorealizma Nina Migliorija. Obe razstavi bosta na ogled do 31. marca.

M. K.