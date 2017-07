Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Meškova Njiva je sicer izšla že leta 1916, ohranjen izvod, ki je krožil med vojaki v jarkih, pa je dve leti mlajšega datuma. Foto: Dlib Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poučna zgodba, ki so jo vojaki prebirali v frontnih jarkih

Iz zasebnega arhiva Andreja Mraka

23. julij 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko so premraženi, lačni in utrujeni vojaki pred stoletjem v frontnih jarkih čakali na naslednje obstreljevanje, so strahoten dolgčas premagovali tudi s prebiranjem preprostih knjižic, ki so krožile med možmi in jim pomagale misli odtegniti od vsakodnevnih strahot.

Ena takih je bila Njiva Ksaverja Meška, ki je med slovenskimi vojaki očitno izdatno krožila od rok do rok, saj je danes ohranjen le redek izvod iz časa prve svetovne vojne. Kot enega od drobcenih zakladov zasebnih arhivov predstavljamo zato takšno drobno knjižno dragocenost, Meškovo zgodbo v tovrstni, vojakom namenjeni izdaji. Zgodba je na 59 straneh izšla v zadnjem letu prve svetovne vojne.

Andrej Mrak