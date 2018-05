Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dotični papirus je nastal okoli leta 1100 pr.n.št., tkanina, v katero je bil ovit, pa je iz obdobja od leta 380 do leta 300 pr.n.št., torej okoli 700 let mlajša od papirusa. Foto: Kunsthistorisches Museum Wien Postavitev združuje 50 eksponatov iz obdobja starega Egipta, poleg fragmentov papirusa so vključene tudi fotografije, ki dokumentirajo proces raziskovanja in restavriranja papirusa, ter 12 mumij svetih živali. Foto: Kunsthistorisches Museum Wien Sorodne novice Nefretetina grobnica se žal vendarle ne skriva ob Tutankamonovi Vrnitev mumije: v "prazni" staroegipčanski krsti so vendarle bili ostanki Dodaj v

Pozabljeni papirus iz zbirke habsburškega nadvojvode prvikrat na razstavi

Razstava v dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju

9. maj 2018 ob 08:49

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Leta 2013 so v dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju, ko so selili del egiptovske zbirke, naleteli na fragmente 2,5 metra dolgega svitka papirusa, ki je nastal okoli leta 1100 pr.n.št., ki so zdaj na ogled v sklopu razstave Pozabljeni papirus.

Takrat so v novi depo preselili nekaj živalskih mumij ter nekaj posod iz žgane gline, ki so služile kot sarkofagi za mumije. Pred tem so jih dodobra očistili in raziskali, pri čemer so v eni od njih nepričakovano naleteli ne le na živalsko mumijo, ampak tudi na lanen omot, v katerem so se skrivali fragmenti do tedaj neznanega svitka papirusa, beremo na spletni strani muzeja.

V družbi ducata mumij svetih živali

Sicer postavitev združuje 50 eksponatov iz obdobja starega Egipta, poleg fragmentov papirusa so vključene tudi fotografije, ki dokumentirajo proces raziskovanja in restavriranja papirusa, ter 12 mumij svetih živali - ptic, mačk, psov, krokodilov in kač, pa tudi lesene in bronaste skulpture svetih živali iz egiptovske zbirke Umetnostnozgodovinskega muzeja, je po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina povedala restavratorka in kustosinja Vanessa Novak.

Selitev zbirke nadvojvode iz Trsta na Dunaj

Papirus je popisan z obeh strani, iz besedila pa je mogoče razbrati datum nastanka. V dunajski muzej je najverjetneje prišel v 19. stoletju, ki so v cesarsko zbirko na Dunaju z gradu Miramare v Trstu prepeljali zbirko habsburškega nadvojvode Ferdinanda Maksimiljana, poznejšega mehiškega cesarja.

Papirus se sploh prvič razkazuje javnosti

Raziskave so po besedah vodje egiptovske zbirke v muzeju Regine Hölzl pokazale, da je papirus nastal torej okoli leta 1100 pr.n.št., tkanina, v katero je bil ovit, pa je iz istega obdobja kot mumije svetih živali - od leta 380 do leta 300 pr.n.št. - oziroma 700 let mlajša. Restavratorske postopke začeli leta 2014, sedaj pa je ta dragocena najdba prvič na ogled javnosti, je še povedala Hölzlova.

Razstava Pozabljeni papirus, ki so jo odprli 8. maja, bo na ogled do 16. septembra.

P. G.