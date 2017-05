Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Medijski analitiki so svarili, da bi stavka in posledični mrk številnih serij in oddaj sprožila dokončni prehod gledalcev k ponudnikom vsebin na zahtevo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar pogašen: scenaristi v zadnjem hipu odpovedali stavko

2. maj 2017 ob 14:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ceh hollywoodskih scenaristov je po burnih pogajanjih našel skupni jezik s filmskimi in televizijskimi studii. Z novo triletno pogodbo so se tako za las izognili že napovedani stavki.

Danes zjutraj scenaristični ceh na svoji spletni strani objavil vestičko o "precedenčnem napredku", ki so ga uspeli njihovi predstavniki izposlovati na pogajanjih. "Smo dobili vse, kar smo zahtevali? Ne. Vse, kar si zaslužimo? Absolutno ne. A ker smo imeli skoraj enoglasno podporo vseh delujočih scenaristov, smo dosegli dogovor, ki bo članom ceha prinesel 130 milijonov dolarjev več kot pogodba, ki naj bi jo po prvotnih načrtih sprejeli."



"Vse se je odvijalo v zadnjem hipu," je za The Los Angeles Times komentiral eden od prisotnih, ki je sicer hotel ostati anonimen. "Nobena stran ni dobila vsega, kar je hotela, kar je ponavadi znak uspešnega pogajanja. Dosegli smo občutne izboljšave za scenariste na nekaterih področjih." Med drugim to pomeni zvišanje minimalne plače in pa večji prispevek v cehovo blagajno zdravstvenega zavarovanja, kar jo bo nad gladino obdržalo za več let.

Dogovor je tako prekinil nevarnost stavke, k ibi verjetno vplivala na celotno filmsko industrijo, ki samo v Los Angelesu zaposljuje 240 tisoč ljudi. V središču spora je bilo nestrinjanje okrog tega, kolikšen zaslužek pripada scenaristom v obdobju dramatičnih sprememb na področju televizijskih nadaljevank. Zahtevali so večje nadomestilo za vsako predvajanje na zahtevo, saj bi to uravnotežilo nižja plačila na račun krajčih sezon posameznih serij.

A. J.