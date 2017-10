Poziv Cerarju, naj ukrepa, da se Slovenija ne znajde na repu svetovne kulturne scene

Seviqc Brežice do koncal leta še z nekaj koncerti

3. oktober 2017 ob 19:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav se Seviqc Brežice v osnovi odvijajo v poletnih mesecih, del programa tokrat razširjajo tudi v zimske mesece. Umetniški vodja in direktor festivala Klemen Ramovš je pred koncerti, ki jih pripravljajo v zadnjem sklopu festivala na premierja Mira Cerarja naslovil pismo, v katerem med drugim zahteva ustrezno spoštovanje vrhunskih kulturnih programov slovenskega nevladnega sektorja.

Z odprtim pismom, ki je po besedah Ramovša pravzaprav peticija, se vključuje v razmišljanje o novem kulturnem modelu, obenem je zapis prispevek k novemu Nacionalnemu programu za kulturo 2018-2025, ki je bil do konca septembra v javni razpravi. Pismo premierju je napisal v sodelovanju z ljudmi, ki zelo dobro poznajo problematiko in imajo izkušnje. Podporo zbira na mednarodni ravni in, kot je povedal, že imajo podpisnike iz veliko evropskih držav, največ iz Francije.

Nevladni programi so nujna dopolnitev javnim zavodom

V pismu Cerarja med drugim prosi, naj razmisli o pomenu in vlogi nekaterih vrhunskih programov nevladnega sektorja na področju kulture, med katerimi je tudi Seviqc Brežice, ter primerno ukrepa, da se Slovenija ne znajde na repu ne le evropske, ampak tudi svetovne kulturne scene. Vrhunski nevladni programi so namreč, kot zapiše, nujna dopolnitev javnim zavodom, ker je lahko nacionalna kultura produkcija, razen v redkih izjemah, uspešna le v povezovanju institucionalnega in nevladnega sektorja.

Potrebna tudi podpora na lokalni ravni

Ramovš je svoje zahteve strnil v osem točk, v katerih med drugim zahteva ustrezno spoštovanje vrhunskih kulturnih programov slovenskega nevladnega sektorja ter primerljivo sistemsko vrednotenje programov in projektov tako institucionalnega kot nevladnega sektorja glede na njihov dejanski pomen, ne pa glede na organizacijski oziroma pravni status, ustrezno sofinanciranje na nacionalni ravni oziroma dodelitev svežih sredstev ter podporo sofinanciranju na lokalni ravni. Prizna, da je pismo sestavljal z mislijo na festival Seviqc Brežice, bi pa bila uresničitev njegovih zahtev dobra za celotni nevladni sektor.

Festival Seviqc Brežice se sicer osredotoča na poletne mesece, letos pa se jim je program zaradi nekaterih programskih pristopov raztegnil do decembra. Eden od razlogov je evropski projekt Emerging European Ensembles, kjer v mreži sodeluje osem mednarodnih partnerjev, zato je nemogoče vse dogodke postaviti samo v poletne mesece.



V oktobru in potem v decembru bosta zato v Slovenijo prišla ansambla Nexus Baroque in Continuu-m iz Nemčije, ki delujeta pod okriljem omenjene mreže. Nexus Baroque bo razen v Šmartnem pri Litiji 13. oktobra koncertiral še v Brežicah, Continuu-m pa bo 1. decembra nastopil prav tako v Brežicah.

Flanders recorder quartet pred sklepom dolgega delovanja

Novembra bo v Brežicah nastopil Flanders recorder quartet. Sestav, ki je po Ramovševih besedah eden najeminentnejših na področju stare glasbe, po tridesetletni mednarodni turneji zaključuje svoje delovanje. Ob tem so člani kvarteta predlagali, da bi nastopili tudi na festivalu Seviqc Brežice, kjer se ustavljajo 24. novembra.

Ramovš je predstavil tudi Francoski fokus za staro glasbo, ki je v minulem tednu potekal v Franciji. Šlo je za prvi tak dogodek, ki je združil udeležence z vseh kontinentov. Projekt podpira francoske ansamble in je predvsem vložek v francosko, obenem tudi v evropsko kulturo.

