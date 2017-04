Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Iz domače postelje ali naslanjača si lahko ogledate, kako poteka snemanje pravljice v radijskem studiu v živo. Foto: RTV SLO Pravljica je bila prvič objavljena leta 1957, nekaj let zatem pa je drugo izdajo ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Foto: Emka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pravljica Ele Peroci Muca Copatarica v živo iz studia 13 Radia Slovenija

Prenos snemanja pravljičnega dogodka oddaje Lahko noč otroci!

5. april 2017 ob 16:15

MMC RTV SLO

Jutri vam ustvarjalci oddaje Lahko noč, otroci! ob 19.45 pripravljajo posebno presenečenje: prvič boste lahko tudi videli, kako igralka v živo pripoveduje pravljico in kako jo glasbenika spremljata s svojimi glasbili.

Posebno pravljično presenečenje si boste lahko ogledali v zavetju tople postelje, pod mehko odejo, in sicer v videoprenosu v živo na MMC-ju, na Facebooku Prvega programa in na spletni strani oddaje Lahko noč, otroci!. Muco Copatarico bo pripovedovala Saša Mihelčič, spremljala jo bosta glasbenika Peter Jevšnikar in Jernej Šurbek, oddajo pa bo režiral Klemen Markovčič.

V uredništvu oddaje Lahko noč, otroci! so za posebni prenos pravljico Muca Copatarica izbrali zato, ker se je nedvomno spominja mnogo nekdanjih poslušalcev oddaje. Zagotovo pa jo poznajo tudi zdajšnji poslušalci. Zaradi slovesa, ki ga je dosegla njena pravljica, so samo avtorico Elo Peroci otroci včasih kar poimenovali Muca Copatarica. Zgodbo si je zamislila, ko je svojo pravljico zahtevala hčerka Jelka. Ker se je mlajša sestrica Anka lahko vozila v vozičku, sama pa je poleg nje hodila, je želela nekaj v zameno. Takrat je Ela Peroci zgodbo ustvarila iz ideje o nerednih otrocih, copatih in mački. Pravljica je bila prvič objavljena leta 1957, nekaj let zatem pa je drugo izdajo ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Po njenih ilustracijah slikanico večina pozna še danes, prodana pa naj bi bila v 140.000 izvodih.

Priljubljena oddaja Lahko noč, otroci! že več kot 50 let vsak dan ob 19.45 na Prvem najmlajše s pravljico pospremi v svet sanj. Čeprav se skozi leta ni veliko spreminjala - njen uvod je še vedno enako zveneč avizo Urbana Kodra - pa ji mlajše generacije še vedno rade prisluhnejo. Prva oddaja je bila sicer na sporedu že leta 1964, v njej so predvajali pravljico Walta Disneyja o Petru Panu ob glasbeni priredbi skladatelja in dirigenta Kruna Cipcija. Trajala je 35 minut, vendar so jo že naslednje leto – leta 1965, skrajšali na 10 minut in takšna ostaja še danes. Zamisel o pravljici, ki bi otroke z radijskih sprejemnikov zazibala v spanec, se je porodila Tonetu Sojerju v uredništvu Bože Novak.

E. V.