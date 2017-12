Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sapramiška je povedla v petek v svet pravljic na spletnem portalu Moje znanje. Sledile bodo Pekarna Mišmaš, Veveriček posebne sorte, Muca Copatarica, Franček reče rad te imam, Kdo je napravil Vidku srajčico, Mojca Pokrajculja, Maček Muri, Rdeča kapica, Zaljubljeni Žabec, Volk in sedem kozličkov, Čarovnica Vilma, Vilma in zima ter Mavrična ribica na pomoč. Foto: Mladinska knjiga Svetlana Makarovič je napisala celo vrsto pravljic, ob katerih so odraščale številne generacije otrok. Prek njenih pravljic se bodo odslej lahko na portalu Moje znanje učili tudi otroci. Foto: BoBo Sorodne novice Ko se zverinjak Svetlane Makarovič znajde pred bodečo žico Dodaj v

Pravljični junaki kot vodiči skozi razburljivi svet znanja

Portal Moje znanje po novem tudi z vsebinami za otroke

9. december 2017 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Otrokom bomo ponudili vsebine in razlage, za katere pogosto doma zmanjka časa ali pa starši nimajo znanja, da bi jih lahko predstavili otrokom. Sodobni svet pri vzgoji in razvoju otroka terja mnogo več informacij ter razlag, kot jih je še pred nekaj desetletji."

Tako so naznanili, da se bodo na spletnem portalu Moje znanje, edinem slovenskem spletnem portalu za učenje, ki v živo poteka prek spleta, odslej lahko učili tudi otroci. Pripravili so serijo pravljic, ki jim bodo lahko otroci prisluhnili ob petkih, sobotah in nedeljah ob 19. uri, je v sporočilu za javnost še zapisal Gregor Jemec, direktor podjetja Housing Co., ki upravlja portal.

Paket za praznične dni

Decembrski brezplačni paket pravljic je že na voljo, prvi tečaj, kot je razvidno s spletni strani, pa je bil v petek s pravljico Svetlane Makarovič Sapramiška. Sledile bodo Pekarna Mišmaš, Veveriček posebne sorte, Muca Copatarica, Franček reče rad te imam, Kdo je napravil Vidku srajčico, Mojca Pokrajculja, Maček Muri, Rdeča kapica, Zaljubljeni Žabec, Volk in sedem kozličkov, Čarovnica Vilma, Vilma in zima ter Mavrična ribica na pomoč.

Pravljice, zgodnje modre spremljevalke

Jemec je še pojasnil, da bodo pravljice predavatelji otrokom v živo brali s pomočjo spletne rešitve, ki je enostavna in dostopna povsod, na vseh napravah, tudi mobilnih. Vseh pravljic, ki jih bodo ponudili tudi po decembru, bo 50, nadgradili pa jih bodo še z izobraževanji s področja bontona, varne rabe tehnologij in metodami učenja.

Po Jemčevih besedah spletni portal Moje znanje na ta način združuje zvok, sliko in interaktivno komunikacijo s predavateljem, ki je mediji, kot sta televizija ali radio, ne morejo ponuditi.

Spletni portal zahteva registracijo odraslega, ki nato otrokom omogoči, da lahko prek telefona, tablice ali osebnega računalnika spremljajo branje pravljic, ki bo med 19. uro in 19.30 potekalo ob petkih, sobotah in nedeljah.

P. G.