Dodaj v Poudarki V Kinodvoru: v soboto, 1. 12., ob 17.00 in v nedeljo, 2. 12., ob 14.00.

Na TV SLO: 29. 12. ob 18.25.

Praznični dnevi prinašajo tudi prigode Mišjega razbojnika

Risanka najprej v Kinodvoru, zatem tudi na sporedu Televizije Slovenija

29. november 2018 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Večkrat nagrajena risanka Mišji razbojnik, ki je nastala po med najmlajšimi bralci priljubljeni knjigi Julie Donaldson, prihaja v prazničnem času tudi na slovenske male zaslone.





Risanka bo predpremierno na ogled v ljubljanskem Kinodvoru, in sicer, v soboto, 1. 12., ob 17.00 in v nedeljo, 2. 12., ob 14.00. Foto: MMC RTV SLO

A najprej si bo risanko mogoče ogledati na velikem platnu Kinodvora, kjer jo lahko ujamete konec tega tedna.

Mišji razbojnik kot letošnjo božično poslastico na svoj program vključuje Otroški in mladinski program Televizije Slovenija, ki bo prigode animiranih junakov predvajala v prazničnih dneh, 29. 12. ob 18.25, kot večerna risanka pred TV Dnevnikom.

Mišji razbojnik prinaša zgodbo o razbojniku in ruladah, ki bo navdušila vso družino. Foto: MMC RTV SLO

Mišji razbojnik je nova risanka produkcijske hiše Magic Light Pictures, ki nam je v preteklih letih postregla z uspešnicami Zverjasec, Zverjašček, Bi se gnetli na tej metli, Palčič in Odvratne rime Roalda Dahla. Tudi ta risanka je posneta po priljubljeni knjigi, ki jo je napisala Julie Donaldson, ilustriral pa Axel Scheffler.

Mišji razbojnik je pripoved o požrešni miši, ki ji dišijo pecivo, piškoti in vse sladkarije. Jaha po cesti, išče slaščice in ropa mimoidoče, dokler ga njegova sladkosnednost ne spravi v težave. "Predaj mi pogače in puding. Predaj mi kolače, biskvit. Sem mišji razbojnik na cesti, neznanski je moj apetit." To je vznemirljiva zgodba o razbojniku in ruladah, ki bo navdušila vso družino.

Prevod duhovitih verzov je delo mlade, nadarjene prevajalke Nine Dekleva, slovensko sinhronizacijo je vodila režiserka Nana Milčinski, tonska mojstrica je bila Nataša Hren, glasove so prispevali igralci Matej Puc, Marijana Brecelj, Mojca Fatur, Jana Zupančič in Tomo Tomšič, izbrala in uredila pa je risanko Martina Peštaj.

Glavni protagonist je požrešna miš, ki ji dišijo vse sladkarije. Foto: MMC RTV SLO

Risanka, ki je bila za lans ki božič premierno predvajana na BBC-ju, je prejela vrsto nagrad in priznanj, med njimi tudi nagrado Rose D'Or, eno najprestižnejših televizijskih nagrad, ki jo vsako leto podeljuje EBU.

M. K.