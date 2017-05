Praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti

Pred tednom ljubiteljske kulture

9. maj 2017 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred vrati je Teden ljubiteljske kulture, prireditev, s katero se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo kulturnim ustvarjalcem in opozorijo na pomen, visoko kakovost, dostopnost ter množičnost ljubiteljske kulture.

Z odprtjem razstave z naslovom Kvadrat in krog v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, se v soboto, 13. maja tudi uradno pričenja Teden ljubiteljske kulture (TLK). Na razstavi se bodo predstavili številni ljubiteljski slikarji iz vse Slovenije. Letošnji TLK je posvečen likovni dejavnosti, kar bodo obeležile številne razstave širom Slovenije, zaokrožila pa ga bo okrogla miza na temo likovne umetnosti z naslovom Med relaksacijo in ustvarjalnostjo, sodobne umetniške prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti. Okrogla miza bo potekala 18. maja v Cankarjevem domu.

Jedro dogajanja tokrat v Slovenj Gradcu, ki letos slavi svojo 750. obletnico

Pravzaprav se prireditev začne že 12. maja in bo trajala vse do 21. maja. Kot vselej se tudi letošnji, že četrti TLK, dogaja po vsej državi in tudi v zamejstvu. Jedro dogajanja pa bo tokrat v Slovenj Gradcu, ki letos obeležuje 750 let. Tam bo tudi otvoritvena predstava, ki jo je režiral Matjaž Šmalc, sicer tudi strokovni svetovalec pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).

"Otvoritvena predstava bo aktualen dogodek kot odsev časa, v katerem živimo," je povedal Šmalc. Za izhodišče predstave si je izbral lepljenko pesnika Srečka Kosovela in slikarja Avgusta Černigoja z naslovom Bomba. "Bolj ko berem poezijo Srečka Kosovela, bolj ugotavljam, kako zelo sodobna in aktualna je. Živimo v času dvoma, tako družbenega kot individualnega. In o tem je pisal tudi Kosovel. Dvomil je o Evropi, kakršna se je ustvarjala po prvi svetovni vojni, dvomil je o praznosti njene forme …", je dodal režiser. In res, Kosovel in Černigoj v svoji lepljenki govorita o bombi v Parizu, terorizmu, kraškem teranu, gospodarski krizi …

"Teden ljubiteljske kulture prispeva k odprtejši in prijaznejši družbi. K soustvarjanju programa so povabljeni vsi, ki jim ustvarjalnost in kultura predstavljata nepogrešljiv sestavni del življenja. Želeli smo, da je nabor kulturnega dogajanja karseda pester in raznolik, saj je taka tudi ljubiteljska kultura, in da zajame čim večji del družbe," je povedala Urška Bittner Pipan, programska vodja TLK. Program TLK obsega vse umetniške zvrsti, vključuje vse starostne ter etnične skupine in se dogaja po celotnem slovenskem kulturnem prostoru.

Prispevek k večji odprtosti in prijaznosti družbe

Ideja o prazniku ljubiteljske kulture izhaja iz tujine, saj se številne evropske države na ta način poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. V tem duhu so na JSKD pred štirimi leti prvič zastavili TLK, k izvedbi pa je pristopila še Zveza kulturnih društev Slovenije. TLK je tako namenjen predvsem promociji ljubiteljske kulture, ki je tako globoko vtkana v našo družbo, da si tovrstno produkcijo v povprečju vsak državljan ogleda dvakrat letno – kar 4 milijone obiskovalcev se namreč letno udeleži različnih kulturnih dogodkov, ki jih ustvarijo ljubitelji – torej ljudje, ki ustvarjajo, ne da bi za svoje delo prejemali plačilo.

Mija Aleš, predsednica Zveze kulturni društev Slovenije, pa je dodala: "Ljubiteljska kultura ima prepoznavne kulturne, vzgojne in družbene učinke na celosten razvoj posameznika ter družbo kot celoto in se pomembno umešča v vsa področja človekovega delovanja in bivanja v vseh obdobjih posameznikovega življenja. Njeno izvajanje mora zato biti naloga in odgovornost tudi drugih resorjev, ne samo kulturnega. Pri tem bi izpostavila izjemno visoko strokovno usposobljenost mentorjev in strokovnih delavcev, ki vplivajo na visoko raven ljubiteljske kulture."

In še tri dni mladinske ustvarjalnosti

TLK kot praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti, se bo zaključil s tridnevnim festivalom mladinske ustvarjalnosti Vizije v Novi Gorici. Organizatorji tokrat izpostavljajo likovni del festivala Fotovizije. Mladi fotografi so na natečaju sodelovali s serijo fotografij na razpisano temo Odtujenost. Strokovna komisija (Severa Gjurin in Sonja Lebedinec) je izbrala fotografske cikle štirinajstih avtorjev, ki bodo razstavljeni na posebni razstavi. Andreja Koblar Perko, strokovna svetovalka za kulturno dejavnost pri JSKD, je o izbranih fotografijah povedala, da so kljub mladosti sodelujočih fotografov izredno globoke in presunljive.

Tadej Čater