Pred Nodierevimi dnevi s prvikrat podeljeno nagrado na naših tleh

Nagrada Goncourtov seznam/slovenski izbor

11. april 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nodierevi dnevi - ki jih ob pol stoletja delovanja na naših tleh organizira Francoski inštitut v Sloveniji in bodo del Slovenskih dnevov knjige - bodo ponudili branja, srečanja in pogovore, slovenski študentje pa bodo v okviru dogajanja prvikrat izbrali dobitnika nagrade Goncourtov seznam/slovenski izbor.

Dneve so poimenovali po pisatelju Charlesu Nodieru (1780-1844), ki je bil v Ljubljani v času Ilirskih provinc urednik večjezičnega lista Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes in čigar ime je bilo dolgo v imenu inštituta. Jean-Luc Goester, direktor Francoskega inštituta v Sloveniji, meni, da imajo slovenski bralci radi francosko literaturo, tako velike romane francoske literarne zgodovine kot dela sodobnih avtorjev.

Inštitut tudi podpira izdajanje francoskih knjig pri slovenskih založbah v sklopu programa Valentin Vodnik, v okviru katerega letno izide več kot 20 francoskih knjig v slovenskem prevodu. In ker ugotavljajo, da ima v Sloveniji vse, kar je povezano s knjigo, pa tudi s francosko knjigo, poseben odmev, so se odločili za organizacijo Nodierevih dnevov.

Čemu služijo književne nagrade?

Dogajanje bo v torek, 18. aprila, uvedel literarni večer Tri minute za eno pesem na Francoskem inštitutu. Na njem bo lahko vsakdo prebral svojo najljubšo pesem v kateremkoli jeziku ter obrazložil, zakaj jo želi deliti z drugimi, za vse skupaj pa bo imel po besedah kulturnega atašeja Mathiasa Rambauda na voljo tri minute.

Drugi dan dogajanja bo v knjigarni KulKul srečanje s pisateljem Eric-Emmanuelom Schmittom, dobitnikom Goncourtove nagrade 2010 in članom Akademije Goncourt, v četrtek pa bo v Klubu Cankarjevega doma pogovor na temo Čemu služijo književne nagrade? Na njem bosta Schmitt in pisatelj Didier Decoin, prav tako dobitnik Goncourtove nagrade, leta 1977, in član Akademije Goncourt, spregovorila o pomenu literarnih nagrad v Franciji in na splošno. Pogovor bo povezovala Manca G. Renko.

Brati francosko literaturo v izvirniku

Sledila bo razglasitev dobitnika nagrade Goncourtov seznam/slovenski izbor, s katero želijo pri študentih spodbujati branje sodobne francoske literature v francoščini. Dotični projekt letos v Sloveniji poteka prvič, podobni pa pod častnim nadzorom Akademije Goncourt že potekajo tudi ponekod v tujini - v Belgiji, Italiji, Libanonu, Romuniji, Srbiji, Tuniziji in na Poljskem.

Ker je namen projekta spodbujanje branja francoske literature v francoščini pri študentih, so se obrnili na Univerzo v Ljubljani in zagnali omenjeni projekt, je še povedal kulturni ataše Rambaud.

Nagrajenec naslednje leto v Slovenijo

Po razglasitvi zadnjega izbora Akademije Goncourt - največje francoske literarne nagrade - so lanskega novembra nakupili knjige ter jih razdelili študentom v branje, študentje pa so nato izbrali svojega nagrajenca in izbor tudi obrazložili. Nagrajenca bodo razglasili ob prisotnosti obeh Goncourtovih nagrajencev in administratorke Akademije Goncourt Marie Dabadie, ki je nekakšna siva eminenca nagrade, kot jo je opisal kulturni ataše.

Tokrat so v njej ob delu Leile Slimani z naslovom Chanson douce še knjige Petit pays (Gael Faye), L'autre qu'on adorait (Catherine Cusset) in Cannibales (Regis Jauffret). Izbrani roman bo v slovenskem prevodu izšel pri Mladinski knjigi, ob razglasitvi nagrade prihodnje leto bo nagrajeni avtor tudi povabljen v Ljubljano.

Nodiereve dneve bodo 21. aprila sklenili z Bralnim dialogom, na katerem bodo študentje francoščine interpretirali Schmittovo novelo Dva gospoda, zaokrožil pa jih bo še seminar z Decoinom in Schmittom na Filozofski fakulteti.

P. G.