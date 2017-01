Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Komik in voditelj Jimmy Fallon na eni izmed vaj pred nedeljsko podelitvijo zlatih globusov. Foto: Reuters Če hoče zlati globus za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu, bo morala Emma Stone premagati tudi veliko Meryl Streep (nominirana je za Neslavno slavno Florence). Foto: Reuters Mislim, da bodo letos teže uspeli zamorjeni filmi, taki, ki te spravijo v slabo voljo. Ljudje, še posebej v Ameriki, so se celo leto počutili potolčene, in nočejo še enega filma, po katerem bodo spet take volje. Tim Gray (Variety) Lansko sezono nagrad je zaznamovala afera #OscarsSoWhite: upravičena ugotovitev, da nagrajevani filmi ne odražajo rasne, spolne in družbene raznolikosti sveta, ki naj bi ga prikazovali. Že leto kasneje je slika precej drugačna - v igrah za nagrade so poleg filma Moonlight tudi drame Loving, Hidden Figures in Fences; vse imajo v glavnih vlogah temnopolte igralce. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred podelitvijo zlatih globusov: bo zmagal realizem ali sanjavost?

Trije favoriti sezone nagrad so znani

5. januar 2017 ob 19:23

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Z nedeljsko podelitvijo zlatih globusov bo letošnja sezona nagrad preklopila v višjo prestavo. Tokratno bero Hollywooda zaznamujejo neodvisni filmi, večja raznolikost kot v prejšnjih letih ter poudarjen kontrast med realizmom in eskapizmom.

Tradicionalno precej sproščena slovesnost - zlati globusi so znani po tem, da gostje med podelitvijo sedijo ob mizah, kjer alkohol teče v potokih - bo v nedeljo začela še zadnja dva meseca rdečih preprog, slavnostnih projekcij in zvezdniških "turnej" po medijih. Naslednji večji dogodek po zlatih globusih bo razglasitev oskarjevskih nominacij (24. januarja), vrhunec sezone pa slavnostna podelitev nagrad Akademije (26. februarja).



Trije favoriti so jasni

V sezoni nagrad, ki se letos odvija v znamenju manjših, intimnejših filmov, si letos štafeto dežurnega favorita predajajo muzikal Dežela La La, družinska tragedija Manchester by the Sea in Moonlight, zgodba o odraščanju v revnem predmestju.

"Mislim, da je Dežela La La tisti favorit, ki ga bo letos treba premagati," je prepričan Pete Hammond, kolumnist filmskega bloga Deadline. Romantična glasbena drama o džezovskem pianistu in nadobudni igralki, ki se skušata prebiti v Hollywoodu, gre v boj za zlate globuse s sedmimi nominacijami, vključno s tisto za najboljši muzikal oz. komedijo, za najboljšo igralko (Emma Stone), igralca (Ryan Gosling) in režijo (Damien Chazelle).

Ostrejša konkurenca spet med dramami

Zlati globusi so v poplavi nagrad sicer malce specifični: ločene kategorije imajo za drame na eni ter za komedije in muzikale na drugi strani. To lahko razumemo kot skorajšnje zagotovilo, da bo Dežela La La zmagala v "veselejši" polovici žanrov. V odseku dram se zdi bitka manj odločena: na eni strani je drama Moonlight, ki tematizira stisko najstnika v revni četrti Miamija, ki se mora spopasti s svojo spolno usmerjenostjo, na drugi pa Manchester by the Sea, komorna pripoved s Caseyjem Affleckom v vlogi travmatiziranega samotarja.

Boj za glasove Akademije in drugih podeljevalcev nagrad bo na koncu verjetno odločilo razpoloženje v Hollywoodu: industrijo je zaznamovalo leto številnih zvezdniških smrti in izvolitev Donalda Trumpa, ki ga ni podprl skoraj nihče v zabavni industriji.

Slab trenutek za zamorjene filme

"Mislim, da je dobro leto za ... ne nujno eskapizem, pač pa za pozitivnost," je na to temo pripomnil Tim Gray, ki o filmskih nagradah poroča za revijo Variety. "Mislim, da bodo letos teže uspeli zamorjeni filmi, taki, ki te spravijo v slabo voljo. Ljudje, še posebej v Ameriki, so se celo leto počutili potolčene, in nočejo še enega filma, po katerem bodo spet take volje."

Raznolikost: tisoč odstotkov bolje kot lani

Lansko sezono nagrad je zaznamovala afera #OscarsSoWhite: upravičena ugotovitev, da nagrajevani filmi ne odražajo rasne, spolne in družbene raznolikosti sveta, ki naj bi ga prikazovali. Že leto kasneje je slika precej drugačna - v igrah za nagrade so poleg filma Moonlight tudi drame Loving, Hidden Figures in Fences; vse imajo v glavnih vlogah temnopolte igralce. "Na področju raznolikosti nam gre tisočodstotno bolje kot lani," ugotavlja Gray.

Treba je omeniti še, da zlate globuse podeljuje zveza tujih novinarjev v Hollywoodu (Hollywood Foreign Press Association), ki je znana po tem, da včasih preseneti s svojimi odločitvami. Njeni člani sicer nimajo nobenega glasu, ko gre za podeljevanje oskarjev. Vseeno pa "se podeljevalci globusov zelo dobro zavedajo, kateri so favoriti za oskarje," pravi Gray, "in radi se držijo zmagovalca".

A. J.