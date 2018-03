Pred televizijskimi nadaljevankami je bila Iliada

Pri Kondorju je izšel nov prevod temeljnega dela zahodne književnosti

12. marec 2018 ob 13:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zbirki Kondor je izšel nov izbor iz Homerjeve epske pesnitve Iliada v prevodu Jelene Isak Kres. Po besedah prevajalke je bila Iliada za stare Grke, kar so danes za nas TV-nadaljevanke.



Urednik Andrej Ilc je na današnji predstavitvi v Konzorciju povedal, da je nov prevod za zdaj dobil samo pozitivne odzive. Edini negativni odziv je bil, da bi bralci želeli prevod celotne pesnitve. Za Ilca je prevajalka junakinja, saj se desetletja ni nihče upal lotiti novega, aktualnega prevoda. V ponovni izdaji je zbranih devet od vsega skupaj 24 spevov oziroma natančno 5.062 verzov.

Prevodi klasikov kot kulturni emblem

Za prevajalko Jeleno Isak Kres nove izdaje klasikov predstavljajo kulturni emblem. V novem prevodu se "loteva starih prevajalskih orehov, s starimi in novimi orodji, v drugačnih okoliščinah, na svež način, pa vendar tako, da ostaja zvest izvirniku in hkrati vpet v tradicijo slovenskega šestomera", so zapisali v Konzorciju.

Za pisca spremne besede Davida Movrina je nov izbor "kompliment jeziku" in velik korak naprej od prevoda Antona Sovreta iz petdesetih let prejšnjega stoletja, v katerem lahko najdemo nedoslednosti. Movrin je na predstavitvi dejal tudi, da Iliada obsega 40-letno zgodbo, večina zapleta pa se zgodi v štirih dneh, kar kompletno panoramo predstavi v zgoščeni obliki.

Propaganda, ki je prerasla v pristno leposlovje

Ilc verjame, da Iliada ni izšla zadnjič v zbirki Kondor. Klasike je pomembno znova izdajati, pravi, saj so izredno aktualni. Opozoril je, da Iliada danes živi skozi popularno kulturo, samo da je večina niti ne prepozna. Prevajalka misli, da so z Iliado tudi stari Grki lahko na poseben način spremljali nadaljevanke, "samo bolj počasne, z veliko več podrobnostmi in v drugem mediju". Čeprav je šlo v tistem času v veliki meri za propagando, so se skozi čas razrasle v pristno leposlovje, je še dodala.

Eno najstarejših ohranjenih del zahodne literature

V Konzorciju so zapisali, da se ravno s Homerjem začenja zahodna literarna zavest, saj Iliada velja za mejnik in temeljni kamen v zgodovini zahodne književnosti. Epska pesnitev o zadnjih dneh trojanske vojne in eno najstarejših ohranjenih del zahodne literature je bilo najverjetneje zapisano v 8. stoletju pr. n. št., ima pa tudi ravno tako slavno nadaljevanje, Odisejo.

N. Š.