Pred tremi leti ukraden Tavčarjev kip je po zaslugi dedičev dobil naslednika

Pester program ob 100. obletnici izidi knjige Cvetje v jeseni

29. avgust 2017 ob 08:58

Gorenja vas - Poljane - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko se neznanci pred tremi leti iz kapelice ukradli doprsni kip Ivana Tavčarja, so v ponedeljek odkrili nov kip, za katerega so zaslužni njegovi dediči.

Ob 166. obletnici rojstva pisatelja Ivana Tavčarja so v kapelici nad Tavčarjevim dvorcem na Visokem odkrili nov doprsni kip, ki ga je financiral predstavnik dedič Alojz Lukman. Odločitev je bila povezana z odgovornostjo. "Kot dediči pristopimo in tudi finaciramo take zadeve, ki so pravzaprav splošnega kulturnega pomena za državo."

Kip je izdelal kipar Metod Frlic, ki je imel na večje število pisateljevih portretov težko delo. "Ta kip je iz kompozitnih materialov, iz epoksi smole, pigmentov in prahov, tako da ni zanimiv za pretopitev, deluje pa kot originalni material," je povedal Frlec.

Ureditev območja kapelice z okolico, od koder so lepi razgledi na Tavčarjevino, je tudi potrditev dobrega sodelovanja med dediči in občino Gorenja vas-Poljane. "Kapelico z grobnico in dostopno potjo so prenesli v lastništvo občine, in tako smo že štiri mesece odgovorni, upravitelji in lastniki," je povedal župan Milan Čadež.

V občini so te dni sklenili številne prireditve ob 100. obletnici izidi priljubljenega Tavčarjevega dela Cvetje v jeseni. Med drugim so predstavili povesti v poljanskem narečju, stalno zbirko dopolnili s knjižnico, odprli renovljeno teniško igrišče na travi in pohodne poti. Nedeljskega pohoda po poti Cvetje v jeseni se je udeležilo več kot 300 pohodnikov, so na spletni strani zapisali na občini.

K. T., Aljana Jocif, Radio Slovenija