Preden ju vrnejo v Amsterdam, v Neaplju razstavili Van Goghovi sliki

Po krajši predstavitvi na Nizozemskem gresta sliki v restavratorsko delavnico

10. februar 2017 ob 15:21

Neapelj - MMC RTV SLO

V Neaplju ljubiteljem umetnosti ponujajo posebno priložnost, da si ogledajo več kot desetletje izginuli sliki Vincenta Van Gogha. Gre za platni, ki so ju leta 2002 ukradli iz Amsterdama, lani pa jo je italijanska policija našla v letovišču blizu Neaplja.

Policija za obe sliki domneva, da sta bili v tem času pri zloglasnem mafijskem šefu Raffaeleju Imperialeju. V neapeljskem Museo di Capodimonte bosta sliki z naslovom Pogled na morje v Scheveningenu iz leta 1882 in Farani odhajajo iz protestantske cerkve v Nuenu iz let 1884-1885 razstavljeni dobra dva tedna (obiskovalci si ju lahko ogledajo do 26. februarja).

Zatem bosta sliki nizozemskega mojstra vrnili v Van Goghov muzej v Amsterdamu, od koder so ju odtujili leta 2002. V amsterdamskem muzeju bodo sliki razstavili, še letos pa jih bodo tudi restavrirali. Strokovnjaki pravijo, da sta v dobrem stanju, zlasti ob upoštevanju, da so ju roparji odstranili iz okvirjev. Prizor s cerkvijo ima manjši poškodbi ob robu platna, nekoliko bolj poškodovana pa je marina, ki je v manjšem delu (zaplata v velikosti 5 x 2 cm) strgana.



V Van Goghov muzej v Amsterdamu so pred 15 leti roparji vstopili skozi streho, na katero so se povzpeli s pomočjo lestve. Na ta način se jim je uspelo izogniti varnostnim kameram in varnostnikom. Čeprav se je vmes sprožil alarm, so uspeli z umetninami pobegniti iz muzeja. Leta 2004 so aretirali dva osumljenca, ki sta bila pozneje za dejanje tudi obsojena. Konec lanskega septembra je italijanska policija sliki našla v obmorskem letovišču Castellammare di Stabia, ki leži kakšnih 25 kilometrov južno od Neaplja.

Iz umetnikovega haaškega obdobja in pogled na domačo faro

Kot pravijo v amsterdamskem muzeju, sta sliki pomembni predvsem zaradi svoje zgodovinske vrednosti. Prizor faranov v Nuenu ni pomemben zgolj zato, ker gre za sliko iz umetnikovega zgodnjega obdobja, ampak je tudi dragocen biografski dokument. Van Gogh jo je naslikal za svojo mater, v upodobljeni cerkvi pa je maševal njegov oče. Marina pa je edina slika zbirke iz umetnikovega haaškega obdobja.

Vincent van Gogh (1853-1890) spada med najpomembnejše nizozemske slikarje, velja za predhodnika ekspresionizma in z neposrednim slikarskim izrazom za enega najpomembnejših neposrednih predhodnikov modernega slikarstva.

