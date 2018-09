Predkolumbovska posmrtna maska se je iz Nemčije vrnila v Peru

Skoraj 20 let pravnih in diplomatskih bojev

11. september 2018 ob 13:38

Lima - MMC RTV SLO, STA

Med Nemčijo in Perujem se je kar 19 let vlekel spor glede predkolumbovske posmrtne zlate maske, ki so jo zdaj bavarske oblasti Perujcem izročile na njihovem veleposlaništvu v Berlinu.

Tako sta se končali skoraj dve desetletji pravnih in diplomatskih bojev, maska je zdaj že v Limi, kjer so jo razstavili med slovesnostjo v vladni palači.

Interpol poskrbel za zaseg maske

Peru je izginotje sicanske maske iz 8. stoletja, znane pod imenom Lambayeque, prijavil leta 1999, Interpol je pozneje masko zasegel v nemškem mestu Wiesbaden. Da mora Nemčija masko vrniti Peruju, je sodišče v Münchnu odločilo decembra 2016.

Državniški sprejem na najvišji ravni

"Srečna sem, da lahko prevzamem enega najznačilnejših predmetov severnoperujske kulture, sicansko masko," je po poročanju francoske tiskovne agencije dejala perujska ministrica za kulturo Patricia Balbuena. Slovesnosti v vladni palači se je udeležil tudi perujski predsednik Martin Vizcarra.

Ena izmed izginulih južnoameriških kultur

Sicanska kultura, ki je na severni obali Peruja cvetela v obdobju med letoma 800 in 1300, je ena izmed številnih južnoameriških kultur, ki so podlegle sušam in osvajalcem.

P. G., foto: EPA